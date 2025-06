Tutela come qualità, non inutile catena | #4WD

“Ad Arosa è stato realizzato il primo campo da padel su acqua della Svizzera. La struttura si trova sull’Obersee, il lago alpino situato nel centro del villaggio, ed è stata costruita su una zattera appositamente progettata per ospitare un campo regolamentare… Il campo galleggiante rappresenta una novità assoluta nel panorama sportivo nazionale essendo posizionato direttamente sulla superficie del lago. L’infrastruttura è temporanea e rientra tra le iniziative stagionali di valorizzazione del turismo estivo nella regione. L’idea di questa struttura sfrutta l’onda di entusiasmo che sta travolgendo lo sport del padel, proponendo la struttura in un luogo originale, come può esserlo un lago in mezzo alle Alpi. Nessuna modifica permanente è stata apportata all’ambiente lacustre.” (fonte: profilo Instagram “LaR”)

In ogni angolo del pianeta, dal deserto di Dubai trasformato in quartieri avveniristici alla cintura verde di Singapore con giardini verticali e ponti alberati, i territori sperimentano soluzioni audaci per restare competitivi. I Paesi nordici collegano fiordi con ponti galleggianti e tunnel subacquei, l’Australia crea piscine oceaniche, mentre le capitali balneari mediterranee ridisegnano lungomari con musei sottomarini e piste ciclabili vista tramonto. Lo sviluppo responsabile non è più un lusso, ma una necessità strategica.

All’estremo opposto, l’isola d’Ischia convive con un regime di vincolo paesaggistico e di inedificabilità che, nato per prevenire scempi abusivi, rischia di congelare ogni tentativo di innovazione e protezione. I borghi di tufo, le sorgenti termali, i fondali marini, i terrazzamenti collinari necessitano di un dialogo contemporaneo: micro-hub congressuali, passerelle panoramiche in legno reversibile, marina per la nautica da diporto elettrica, sentieristica accessibile per bike-sharing ed impianti sportivi ex novo potrebbero convivere con il patrimonio senza necessariamente lederlo.

Le destinazioni concorrenti corrono verso la destagionalizzazione, installano funivie urbane, scogliere a protezione dell’abitato con piccoli approdi interni, spa galleggianti, campi da padel vista mare su piattaforme amovibili che scompaiono dopo la stagione. Il turista connesso sceglie luoghi capaci di offrire servizi smart e scenari instagrammabili, premiando chi sa rinnovarsi pur rispettando il contesto naturale.

Il caso di Arosa, con il suo campo da padel sull’acqua, indica la via di un intervento leggero, reversibile e condiviso da pubblico e privato. Nessun fondale intaccato, zero cemento, massima risonanza mediatica. Perché non adottare un protocollo analogo a Ischia? Piattaforme energeticamente autonome per wellness e sport, arene galleggianti per concerti e festival, pontili solari per la mobilità lenta: strutture che si montano in primavera e spariscono a ottobre, restituendo il paesaggio intatto.Proteggere il bello non significa ibernarlo. Ogni euro investito in soluzioni esteticamente valide e magari sostenibili accresce il valore della destinazione e riduce il rischio di opere orribili e irreversibilmente dannose. Se il benessere economico della comunità dipende da un turismo di qualità, l’interesse pubblico coincide con l’offerta di servizi all’altezza degli standard internazionali. Legalità e trasparenza passano per un piano paesaggistico che includa linee guida per gli interventi innovativi, criteri prestazionali chiari quanto a impatto visivo, emissioni, scarichi e reversibilità, con burocrazia zero e controlli in tempo reale.

Arosa insegna che creatività, governance e rigore tecnico possono convivere. È tempo che Ischia apra un cantiere culturale capace di trasformare il vincolo da freno a leva competitiva, lasciando che l’isola continui ad esaltare e proteggere le sue meraviglie naturali e, insieme, rendersi destinazione turistica al passo coi tempi e con il mercato.