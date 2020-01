Tuta Irace come Sanna Marin e Meloni C’è il terzo polo, rosa, a Lacco Ameno

Gaetano Di Meglio | Lontana dai riflettori mediatici, senza la necessità di pavoneggiarsi sui social e al sicuro della sua quotidiana frequentazione foriana, Tuta Irace sta servendo la sua vendetta fredda alla classe politica di Lacco Ameno.

Una vendetta, in puro stile femminile, servita fredda, con cattiveria e con quel pizzico ci cazzimma che solo le donne sanno avere.

Nasce un terzo polo per Lacco Ameno. Oltre al Barone che si muove come l’alfiere di truppe cammellate benedette (e sostenute) dal “papa” di Forio, oltre agli uomini e ai mezzi del Senatore Domenico De Siano che questo pomeriggio si presenteranno al paese con una conferenza stampa c’è, appunto, il gioco perfido di Tuta Irace.

Una vendetta che va interpretata e letta tra i movimenti dell’ex sindaco. Lo scopo di Tuta, raccontato anche poco velatamente in giro, è quello di creare una lista che sia prevalentemente donna. Una lista composta da 8 donne e 4 uomini che, però, siano espressione di ulteriori quattro donne.

Una rivincita rosa che spera di cogliere in Lacco Ameno quel senso di sfiducia che serpeggia tra la gente. Sono molti quelli che si vogliono liberare da questa narrazione al maschile e ferma tra Giacomo Pascale e Domenico De Siano. C’è una voglia, forse repressa, di spezzare questo file e di provare ad uscire da questo cul-de-sac lacchese.

Una svolta, una sfida a testa alta senza più quella “cosa” di dover seguire una strada o una rotta già segnata. La pappardella del “barone” e la strategia del potere del Senatore sono ingredienti che Lacco Ameno già conosce. Ma c’è una seconda via, quella che racconta bene il professor Keating. Quella meno battuta, quella dei coraggiosi e degli uomini liberi. E su quella in cui né Giacomo né Domenico camminano.

E così, in un periodo storico dove Giorgia Meloni viene raccontata come leader, dove Sanna Marin diventa premier e dove le donne si prendono quello che per troppo anni gli uomini hanno scippato inizia a nascere qualcosa di serio.

E’, forse, presto per fare nomi. Ma il gruppo di Tuta c’è e sta allargando i suoi confini. La base per iniziare a costruire una vera rivoluzione lacchese è stata già disegnata.

E così, in attesa della presentazione degli uomini e dei mezzi del Senatore teniamo d’occhio sia il “Barone” Pascale che Tuta Irace. Caro Lacco Ameno, le sorprese, non sono finite.