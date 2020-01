Turismo. L’isola di Ischia “vola” in Olanda!

Tra pochissime ore apriranno cancelli di una delle fiere turistiche più frequentate dell’area Nord dell’Europa.

Parliamo della fiera di Utrecht “VakantieBeurs” che dal 16 al 19 gennaio trasformerà la cittadina a due passi da Amsterdam, in un vero punto di riferimento per chiunque voglia programmare le proprie prossime vacanze invernali o estive.

Una grande fiera che spegne, quest’ anno, le sue prime 50 candeline e che avrà al suo interno uno stand davvero molto particolare: quello dell’isola di Ischia.



Il comune di Forio, infatti, in scia con i successi registrati negli anni scorsi con la partecipazione a fiere tematiche internazionali, quest’anno ha deciso di puntare sull’Olanda e di realizzare una grande area espositiva per l’intera isola di Ischia nel cuore dell’importante evento di Utrecht.

“Credo che la promozione turistica svolta attraverso questo genere di evento – dichiara il vicesindaco di Forio, Mario Savio, presente in Olanda con il consigliere Gianni Matarese – sia di fondamentale importanza per territori a forte vocazione turistica come lo é, da sempre, quello della nostra isola di Ischia. Il successo, in termini di posizionamento, di immagine e di numero di visitatori registrato dopo la partecipazione del comune di Forio alla fiera internazionale di Stoccarda, ad esempio, é un dato oggettivo che speriamo di riuscire a replicare anche in questo nuovo mercato.”

Quello olandese é, in effetti, un mercato turistico in espansione, che si lega alla nostra isola soprattutto grazie al volo diretto che collega Napoli ad Amsterdam in poco meno di tre ore.

“Entrare in contatto in modo diretto e colloquiale con possibili turisti presenti sui nuovi mercati emergenti – continua il vicesindaco Mario Savio – é di valenza strategica e, grazie ad uno stand ricco di foto che raccontano le particolarità dell’intera isola di Ischia, siamo certi riusciremo a fare breccia nel popolo olandese e di questa area europea.”

Cavalcando anche un po’ il successo mondiale che Ischia sta riscuotendo grazie alla saga letteraria “L’Amica geniale” il territorio dell’isola di Ischia sarà narrato ai fruitori della fiera da operatori del settore, presenti presso lo stand, video, foto e prodotti offerti in degustazione.

“Cercheremo di mostrare, attraverso il nostro storytelling – conclude Il vicesindaco Mario Savio – che il comune di Forio e tutta l’isola di Ischia, possono rappresentare una meta ideale per i turisti olandesi, appassionati di storia dell’arte, archeologia, trekking e termalismo. Peculiarità che l’isola di Ischia racchiude nel suo meraviglioso perimetro. E non solo. Sabato pomeriggio il Baritono Gaetano Maschio e il Soprano Filomena Piro si esibiranno presso l’area spettacoli in un concerto dalle sonorità uniche nel loro genere per portare, ancora di più, quel tocco di italianità che ci rende unici e amati in tutto il mondo. Ma sono tante le sorprese che abbiamo in serbo e sveleremo lentamente nel corso della fiera!”.