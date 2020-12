Turismo: la ripartenza è a doppia trazione ischitana

Elena Mazzella | L’appello, lanciato come un grido da parte del Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Venezia, Salvatore Pisani e i suoi omologhi di Firenze e Napoli, Stefano Rosselli e Giancarlo Carriero, viene rivolto con forza al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini. La lettera, che arriva al Ministro nel giorno della vigilia di Natale, contiene una richiesta di ristori ad hoc alla luce della crisi profonda che ha colpito questo settore a causa dell’emergenza sanitaria mondiale che stiamo vivendo.

“La profonda crisi che a causa della pandemia ha colpito i centri storici e le città d’arte, strategiche per l’economia e il benessere di ampi territori, ne evidenzia l’importanza per l’economia e il benessere di ampi territori del nostro paese, e a tal proposito viene chiesto maggiore supporto e attenzione da parte del governo” si legge nell’appello.

La filiera lunga del turismo comprende nello specifico le strutture ricettive e la ristorazione, i trasporti, la crocieristica, la cultura, l’artigianato, il comparto congressuale, l’agroalimentare, i grandi eventi e i servizi.

“Se noi rendiamo sostenibile tutto ciò che ruota attorno al turismo, ne otterremo un beneficio comune” sottolineano Pisani, Rosselli e Carriero.

Da qui la necessità di un sistema di ristori ad hoc per consentire alle città d’arte di affrontare l’emergenza e di un fondo per la ripartenza che dovrà essere all’insegna della sostenibilità. A questi vi si aggiunge il tema della riqualificazione dell’offerta per la quale viene chiesto un intervento decisivo per il contenimento delle locazioni turistiche sollecitando politiche in grado di favorire la residenzialità e l’avvio di progetti di digitalizzazione delle città d’arte e dei centri storici.

“La strategia per la ripartenza del nostro settore”, dichiara l’ischitano Salvatore Pisani neopresidente della sezione Turismo di Confindustria Venezia “passa innanzitutto attraverso una riqualificazione dei centri storici, che ponga particolare attenzione non soltanto agli aspetti economici ma anche al valore dell’offerta. Trasformiamo, dunque, la complessa fase che stiamo vivendo in un’opportunità e creiamo i presupposti per poter attrarre un turismo sempre più attento alle bellezze che tutto il mondo ci invidia”.

Salvatore Pisani, eccellenza isolana nel campo del turismo in quanto originario di Casamicciola Terme, ha maturato la propria esperienza in Europa, sin dalla tenera età di 18 anni quando, subito dopo il diploma e spinto dalla passione per l’hôtellerie e dalla voglia di imparare andò via dall’isola per approfondire le conoscenze nel campo.

Iniziò il suo percorso formativo all’estero ed in particolare in Germania, poiché in quegli anni ad Ischia si parlava tedesco (considerata la nostra seconda lingua) per poi trasferirsi dalla Germania in Inghilterra, dall’Inghilterra in Francia sino al rientro definitivo, dopo 9 anni, in Italia. Non appena fu eletto, pochi mesi orsono, Presidente della Sezione turismo e servizi di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, dichiarò in un’intervista esclusiva al nostro quotidiano: “Creeremo rete tra aziende, enti locali, musei, fondazioni. Punteremo molto sulla cultura per elevare il turismo in generale, organizzeremo più eventi che aiuteranno non solo a destagionalizzare ma anche ad allungare la durata media del soggiorno per permettere cosi ai visitatori di scoprire tutto il territorio.

Puntiamo a riallineare e ripensare la destinazione turistica, guardando a nuovi trend e categorie di consumatori”.

In fede a quanto di sopra dichiarato dunque, si punta sull’importanza della riqualificazione dell’offerta, legata al contenimento delle locazioni turistiche per le quali i tre ministri hanno chiesto un intervento decisivo: “Vorremmo fosse data una regolamentazione in quanto non è possibile che nei centri storici la residenzialità sia penalizzata dal fatto che appartamenti e palazzi vengano trasformati in hotel. Un’idea? Che su 365 giorni gli alloggi vengano destinati ai turisti per un numero di giorni all’anno stabilito. Una riqualificazione dei centri storici è quanto mai necessaria per la ripartenza del turismo, che faccia attenzione non solo agli aspetti economici ma anche alla sicurezza e al valore dell’offerta”.

Le conseguenze di un collasso del settore turistico sarebbero nefaste, e nello specifico sulla nostra isola che tiene conto delle molteplici attività collegate al turismo, che vanno dalla ristorazione all’enogastronomia, alla fruizione del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico, dai trasporti alle strutture per il soggiorno e al settore degli eventi. Bisogna quindi agire al più presto in vista della prossima stagione turistica. E la rete creata con l’ing. Giancarlo Carriero, Presidente sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli e patron dello storico e accorsato Albergo della Regina Isabella a Lacco Ameno e il Presidente della sezione Turismo di Firenze Stefano Rosselli, mira a rafforzare tale richiesta, affinchè venga accolta al più presto dal Ministro Franceschini prima che accada l’irreparabile.