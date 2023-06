Turismo, flussi. Giugno inizia in chiaroscuro

Giugno inizia in chiaroscuro per il turismo isolano. Si tratta del primo vero mese della stagione estiva, e quest’anno la Festa della Repubblica del 2 giugno, caduta di venerdì, ha garantito un “ponte” festivo non troppo lungo (l’anno scorso, ad esempio, ci fu un giorno in più), ma che comunque ha indotto una movimentazione di passeggeri in transito che da giovedì primo giugno fino a lunedì 4 è stata pari a 79mila passeggeri.

Di questi, sono stati 40mila i passeggeri sbarcati sulla nostra isola: una cifra non trascurabile, ma non da record. Un anno fa erano stato 56mila: dunque, complice anche il meteo continuamente incerto, la partenza della stagione turistica isolana non è stata caratterizzata da quei numeri-record a cui per certi versi gli addetti ai lavori avevano fatto l’abitudine. Sul tavolo i consueti problemi della ricettività locale, incapace di elaborare con decisione un target di riferimento tra i flussi turistici da intercettare.

E così si procede navigando a vista, su un mercato profondamente mutato da guerre, pandemie, crisi economiche, cambiamenti nel modo stesso di concepire l’ospitalità. In ogni caso, durante il ponte vi è stato il costante monitoraggio e controllo nei porti da parte del personale della Guardia Costiera, con il coordinamento della Direzione marittima di Napoli. Tutte le operazioni di sono svolte e in sicurezza senza particolari criticità. Anche in mare non sono stati riscontrati eventi o situazioni pericolose.