“Turismo BalneAbile”, lidi comunali attrezzati per disabili a Ischia

I Comuni dell’Ambito N13 delle Isole di Ischia e Procida realizzeranno il progetto “Turismo BalneAbile” predisposto dalla Regione Campania, ovvero iniziative per il turismo balneare inclusivo ed accessibile a persone con disabilità.

I progetti sono finanziati da fondi governativi destinati ai Comuni costieri e delle isole. Dopo l’adesione dell’Ambito N13 e l’ammissibilità al finanziamento del progetto, la Regione ha richiesto agli Ambiti la riduzione degli importi richiesti nella misura del 42% per ogni progetto.

Il coordinatore dott.ssa Irene Orsino ha quindi provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo con la rimodulazione degli importi. Ha quindi formato il gruppo di lavoro per l’attuazione, composto dai dipendenti comunali arch. Carmine Prevenzano, funzionario direttivo tecnico, con il ruolo di coordinatore; Concetta Zabatta, istruttore amministrativo/contabile settore tecnico, Domenico Patalano, istruttore tecnico.

All’Ambito N13 è stata assegnata la somma di 116.000 euro, mentre il quadro economico dell’intervento prevede l’importo di 50.000 euro «per l’acquisto di forniture per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché attrezzature di supporto e ludico-ricreative da installare nei lidi comunali, a titolo esemplificativo, l’acquisto e/o noleggio di attrezzature quali: sedie job, gazebo, pedane, servizi wc, giochi per area ludica, segnaletica e/o materiale informativo idoneo, sistema multimediale informativo».

Questa somma è stata ripartita tra i comuni delle isole di Ischia e Procida in base alla popolazione residente: Barano 6.876,09 euro, Casamicciola Terme 5.318,20; Forio 12.032,98; Ischia 13.470,92; Lacco Ameno 3.199,88; Serrara Fontana 2.098,33; Procida 7.003,60.

I Comuni di Procida, Casamicciola Terme e Serrara Fontana intendono acquistare passerelle per l’accesso al mare di lunghezza variabile.

Il Comune d’Ischia invece ha acquistato due sedie job e passerelle da ubicare sui lidi comunali, preventivando l’importo di 9.900 euro oltre Iva per le passerelle e 1.768 per le sedie, ovvero 13.846 complessivi.

La Orsino ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica del Comune “TuttoGare” richiedendo un’offerta alla ditta “Ortopedia Ucciero – City Med” di Villa Literno in provincia di Caserta. L’affidamento è stato formalizzato per il costo complessivo di 13.569,96 euro.

La realizzazione dei progetti consentirà la prossima estate di accogliere i bagnanti residenti e ospiti in lidi maggiormente attrezzati per garantire l’inclusione dei disabili.