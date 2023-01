Turismo. Ass. Gianna Galasso: “L’isola d’Ischia può essere da esempio per la sua dimostrata resilienza” 

Presso l’area allestita dalla Regione Campania nel cuore della Stazione Centrale di Milano si é tenuto, nel pomeriggio di venerdì, un workshop tematici su Ischia con protagoniste le amministrazioni isolane.

“L’Isola d’Ischia ha, storicamente, un grande appeal per i viaggiatori di ogni nazionalità ed età. Rappresentiamo una meta di indiscusso valore ed ora più che mai dobbiamo lavorare in modo sinergico per promuovere il nostro territorio in modo unitario e deciso – ha affermato l’assessore di Forio, Gianna Galasso, presente all’evento – ringrazio la Regione Campania per aver messo a disposizione questo spazio espositivo e di confronto. Attraverso questa iniziativa promozionale, ne sono certa, le immagini e le peculiarità della nostra isola saranno veicolate al grande pubblico in modo ancora più vivido, trasmettendo anche parte delle emozioni che solo il nostro territorio sa regalare.

L’amministrazione comunale di Forio investe da sempre in promozione turistica e nel volano di sviluppo che essa stessa rappresenta. Siamo stati, quindi, ben felici di prendere parte a questa iniziativa regionale che fa da preludio a tante altre iniziative promozionali nazionali ed internazionali mirate a rilanciare la nostra isola nel mercato turistico in vista della quanto mai vicina stagione turistica 2023″.