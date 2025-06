Tumori, 80% bimbi malati guarisce, un ‘passaporto’ per non dimenticare

(Adnkronos) – Un ‘Passaporto del guarito’ da donare a tutti i bimbi che superano un cancro – 8 su 10 che si ammalano – per aiutarli a non dimenticare, a ricordare per sempre la propria storia clinica, l’esperienza che hanno vissuto e come l’hanno superata grazie ai progressi della medicina. E’ il progetto dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, sostenuto da una collaborazione tra Peter Pan Odv, associazione capitolina che da oltre 30 anni è accanto a bimbi e adolescenti malati di cancro, e Fondazione Lottomatica, espressione dell’impegno sociale del gruppo Lottomatica, che promuove progetti concreti per affrontare le sfide della società, spaziando dalla salute all’inclusione sociale, dall’educazione alla legalità.

In Italia – ricorda una nota dell’Irccs della Santa Sede – quasi 50mila persone hanno avuto un tumore durante l’infanzia o l’adolescenza e l’hanno superato. Oggi hanno un’età compresa tra 6 e 55 anni e il 50% ha superato i 25. A loro si aggiungono ogni anno circa 1.200 nuovi guariti, cioè l’80% dei circa 1.500 nuovi casi di cancro pediatrico diagnosticati annualmente nel nostro Paese. Per un adulto che ha avuto un tumore da tumore da bambino è spesso difficile ricostruire la propria storia clinica, sapere esattamente quali terapie, esami e interventi ha subito in un’età in cui sono i genitori e i tutori a occuparsi delle scelte mediche. Soprattutto quando queste figure vengono a mancare. Pensando a loro, grazie al sostegno di Fondazione Lottomatica, Peter Pan Odv rinnova il supporto al progetto ‘Passaporto del guarito’ dell’ospedale Bambino Gesù. Un documento digitale o cartaceo, pensato per bimbi e adolescenti che hanno concluso il percorso di cura oncologica e che racchiude la storia clinica del piccolo paziente, che potrà usarlo come memoria storica per tutta la vita. Il passaporto riporta infatti, in modo dettagliato, tutti i trattamenti ricevuti, farmaci, terapie e interventi chirurgici, oltre a eventuali complicanze riscontrate nel percorso di cura. I futuri medici dei pazienti potranno così disporre di uno strumento per monitorare e prevenire possibili effetti a lungo termine delle cure, e avere indicazioni per un follow-up su misura.

La collaborazione tra Peter Pan e Fondazione Lottomatica prevede anche il supporto ai percorsi di riabilitazione offerti dal Bambino Gesù ai baby-pazienti oncologici. La riabilitazione – sottolinea l’ospedale pediatrico – è un tassello indispensabile per il recupero delle funzioni compromesse dalla malattia, dalle terapie e dai ricoveri prolungati, ed è fondamentale incominciarla il prima possibile. Grazie a questo progetto è possibile offrire ai piccoli pazienti interventi mirati di fisioterapia, terapia occupazionale e riabilitazione motoria, del linguaggio e della deglutizione direttamente in ospedale.

“Siamo molto felici di inaugurare questa collaborazione con Fondazione Lottomatica – afferma Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan Odv – che da subito ha dimostrato una grande vicinanza alla nostra missione e un’attenzione particolare per le difficoltà dei bambini colpiti da una diagnosi oncologica pediatrica e delle loro famiglie. Grazie al loro contributo, possiamo rinnovare anche quest’anno il sostegno ai progetti del ‘Passaporto del guarito’ e della riabilitazione dell’ospedale Bambino Gesù: due progetti che sosteniamo da tempo e che sono fondamentali per migliorare la qualità della vita di bambini e adolescenti malati di cancro. Nelle nostre case accogliamo i bambini e le loro famiglie che vengono da fuori per curarsi negli ospedali romani e stiamo loro accanto nel periodo più difficile, quello della malattia. Ma anche la guarigione è un percorso lungo, che richiede ai più piccoli molte prove. Con questi progetti possiamo star loro accanto anche in questa fase e dare un aiuto essenziale per il resto della vita”.

“Sostenere chi affronta e supera una malattia oncologica sin dall’infanzia significa contribuire concretamente a costruire un futuro più giusto e inclusivo. Con questa iniziativa, Fondazione Lottomatica vuole essere al fianco di Peter Pan Odv e dell’ospedale Bambino Gesù per garantire ai bambini guariti strumenti essenziali per la continuità della cura e per la loro piena autonomia, anche da adulti – dichiara il presidente della Fondazione, Riccardo Capecchi – E’ un progetto che ci ricorda quanto la memoria clinica sia parte integrante della salute, e quanto ogni storia di guarigione meriti di essere accompagnata e custodita”.

“Siamo molto grati – commenta Tiziano Onesti, presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù – per il sostegno offerto dall’associazione Peter Pan e dalla Fondazione Lottomatica ai progetti del ‘Passaporto del guarito e della riabilitazione’, rivolti ai bambini affetti da tumore. La collaborazione tra queste organizzazioni e il nostro ospedale rappresenta un esempio virtuoso di percorso di solidarietà, che rafforza l’efficacia delle azioni intraprese e ne ottimizza i risultati a beneficio delle persone più fragili. Attraverso strumenti come il passaporto, che consente di monitorare e prevenire gli effetti a lungo termine delle cure, e mediante interventi mirati di fisioterapia, terapia occupazionale e riabilitazione, possiamo continuare a supportare i nostri bambini anche dopo la conclusione delle cure, offrendo un sostegno costante alle loro famiglie. Confidiamo di poter proseguire questa collaborazione in futuro, ampliando i progetti a favore dei piccoli pazienti e delle famiglie per contribuire al loro benessere e alla loro qualità della vita”.