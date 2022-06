Tumore alla mammella, la Fondazione Leonessa dona un sistema per la biopsia

Domani mattina, dalle ore 11.00 presso l’ospedale Rizzoli di Ischia, nel reparto di radiologia, si terrà la cerimonia di consegna di un sistema per l’effettuazione delle biopsie alla mammella sotto guida digitale. La donazione della Fondazione Ing. Salvatore Leonessa, del valore di circa 75.000 euro, permetterà alle donne isolane di non doversi recare sulla terraferma per effettuare la biopsia alla mammella. Questa tecnologia va a completare la dotazione della radiologia del Rizzoli nell’ambito della diagnosi per il tumore alla mammella.

Alla cerimonia prenderanno parte:

Elena Leonessa, Presidente della Fondazione Ing. Salvatore Leonessa

Antonio d’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord

Monica Vanni, Direttore Sanitario ASL Napoli 2 Nord

Alla giornata parteciperanno diverse donne isolane leader in svariati ambiti della vita collettiva, che testimonieranno l’importanza della prevenzione dei tumori femminili.