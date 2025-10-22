Tudor “A Madrid mi aspetto una grande reazione”

“Il mio obiettivo primario è aiutare la squadra a rendere al meglio, mettendo tutti i giocatori nelle condizioni ideali per esprimere le loro qualità. Sono sereno, mi sento bene e motivato ad andare avanti”, ha detto ancora l’allenatore dei bianconeri, contestato da più parti. “Vogliamo fare una partita seria qui a Madrid. C’è un’anomalia nel calendario, lo ripeto. Ma questo non toglie le nostre responsabilità: dovevamo centrare qualche vittoria in più in questo inizio di stagione. La società? Abbiamo parlato con i dirigenti ieri, come facciamo sempre. Non sono preoccupato per la mia posizione, penso al cento per cento a quello che devono fare i ragazzi in campo”, ha concluso Tudor.

Sulla stessa lunghezza d’onda Khephren Thuram: “Dopo la sconfitta contro il Como abbiamo parlato, perchè pensavamo fosse importante confrontarci. Abbiamo un ottimo allenatore, che crede in noi e noi abbiamo piena fiducia in lui. Dobbiamo e vogliamo fare meglio. Ogni volta che indossiamo questa maglia abbiamo una grande responsabilità ed è importante scendere in campo con il giusto atteggiamento per vincere ogni partita. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite”. “Sappiamo che domani giocheremo contro una grande squadra, ma anche noi siamo forti e vogliamo ottenere un ottimo risultato. Mbappè è il migliore e sappiamo bene che tipo di giocatore è. Chi è il calciatore più forte al mondo? Per me è Mbappè, per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, però anche Dembelè è forte”, ha concluso il centrocampista bianconero.

