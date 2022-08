TRX-Euro, qual è il giusto valore di cambio per questa moneta basata sulla blockchain Tron?

Migliaia d’investitori si chiedono ogni giorno quale livello di crescita possa raggiungere TRX rispetto all’Euro (o a un’altra valuta fiat, come ad esempio il dollaro o la sterlina).

C’è infatti molto interesse per questa moneta, perché la stessa è abbinata a una blockchain di valore, con una proposta seria e l’obiettivo di collocarsi in una nicchia dove c’è interesse da parte del pubblico e molto spazio di crescita.

Trx e la blockchain Tron

Pensata come una piattaforma decentralizzata per la condivisione di contenuti d’intrattenimento, la blockchain Tron mostra numeri molto interessanti per sviluppatori, clienti finali e possibili investitori.

Tron promette infatti una stabilità di rete tale da arrivare a 2000 transazioni al secondo per 24 ore al giorno, senza alcun tipo d’interruzione.

Numeri interessanti, che possono davvero far diventare Tron e il suo token TRX il riferimento del settore, una nicchia di sicuro interesse per chi è intenzionato a investire in criptovalute.

Chi c’è dietro Tron e TRX?

Tron è la creazione di Justin Sun, attualmente CEO della stessa. Giovane imprenditore considerato uno dei migliori under30 d’Asia secondo Forbes, Sun decide di lanciare Tron dopo alcune esperienze dirigenziali nelle crypto più famose (è infatti il referente cinese per Bitcoin).

Oggi Tron e TRX sono amministrate e gestite da un “omonima” fondazione senza scopo di lucro, composta da oltre 100 membri provenienti da varie parti del mondo.

Quali sono le peculiarità di Tron?

Tron punta a posizionarsi al centro, tra il creatore di contenuti e colui che decide di acquistarli o affittarli. L’obiettivo di questa blockchain è quello di diventare un riferimento unico del settore dell’intrattenimento, senza per forza distinguersi e caratterizzarsi per il tipo di servizio offerto. Tron si propone infatti come piattaforma per servizi di streaming, app musicali, giochi e tutto quello che è esperienza ludica e intrattenimento.

L’obiettivo è quello di essere un unico referente a basso costo per i produttori e creatori di contenuti che potranno così proporre il loro prodotto direttamente al cliente senza la costosa intermediazione di piattaforme generiche che mirano a centralizzare il tutto al fine di guadagnare su ogni singola transazione.

Dietro a questa offerta di servizi sulla blockchain Tron, c’è la crypto TRX, una valuta che ovviamente beneficia dalla crescita della blockchain e dal volume dei servizi offerti dalla stessa.

I vantaggi della crypto TRX

Molti analisti ritengono che la crypto TRX possa davvero distinguersi dalle altre nel breve/medio periodo, diventando così un ottima opportunità per coloro che vogliono investire sulla stessa.

I vantaggi apportati da TRX possono essere vari e tutti a beneficio della valorizzazione di questa moneta rispetto all’Euro e ad altre valute fiat.

In particolare, gli analisti ritengono che i punti di forza di TRX siano i seguenti:

Grazie a TRX e Tron utenti e creatori disporranno di un canale diretto, non centralizzato, per la commercializzazione di app e servizi

Su questa blockchain il contenuto rimarrà di esclusiva proprietà del creatore, senza dover dipendere dai capricci e dalle imposizioni degli attuali intermediari (Google Play Store, Apple e Microsoft Store)

TRX potrà essere utilizzata anche per la distribuzione di ICO personali, lasciando completa libertà ai creatori per la fase di distribuzione delle proprie risorse sulla rete

Il settore individuato da Tron e TRX si può considerare senza alcun’ombra di dubbio uno dei megatrend su cui investire nei prossimi anni

Acquistare TRX

TRX è una criptovaluta pre minata a generazione chiusa (sono disponibili infatti un massimo di 99,2 miliardi di TRX). Legata a un progetto ambizioso che mira a cambiare lo status quo dell’intrattenimento, Tron, TRX e il relativo rapporto di quest’ultima con l’Euro, possono davvero essere protagonisti nei prossimi anni.

Alta velocità, bassissime commissioni e una macchina virtuale che supporta Java ed è aperta a un integrazione con le altre Virtual Machines (tra cui anche quella di Ethereum) sono ottimi ingredienti per un prodotto che ha tutte le caratteristiche per rivelarsi un successo.