martedì, Ottobre 14, 2025
type here...
adnkronosnews mondo

Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto”

di ADNKRONOS
Gli ultimi articoli

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva programmato di chiedere al presidente di Israele Isaac Herzog la grazia per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alla Knesset. Ma ”era il momento perfetto, non credete?”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di ritorno dall’Egitto, ”stava ricevendo tantissimi applausi. Se non li avesse avuti, non avrei chiesto la grazia”. Netanyahu è stato incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio in tre casi diversi, ma collegati tra loro. 

Trump ha confermato che venerdì riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. ”Credo di sì”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conferma a bordo dell’Air Force One. In precedenza Zelensky aveva annunciato che ”questa settimana” si sarebbe recato alla Casa Bianca. 

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos