Trump “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi”

Il 6 agosto, gli Stati Uniti hanno imposto dazi aggiuntivi del 25% all’India, portandoli al 50% in relazione all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi russi. Trump aveva criticato l’India per aver sempre acquistato la maggior parte degli armamenti dalla Russia e per essere il maggiore acquirente di vettori energetici russi insieme alla Cina. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha definito infondati gli attacchi di Stati Uniti e UE sull’importazione di petrolio russo, poichè i paesi occidentali avevano precedentemente incoraggiato tale commercio e continuano ad acquistare beni e servizi dalla Russia.
(ITALPRESS).
– foto: Ipa Agency –