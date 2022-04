Trump 2024: ci siamo quasi! | #4WD

Gli Stati Uniti ne sono già pieni e non solo in quelli storicamente repubblicani, che in alcuni casi si erano anche parzialmente rivoltati contro il tycoon pur di abbandonare il carro del momentaneo sconfitto: Trump 2024 è diventato molto più di uno slogan, un punto di riferimento per tutti quelli che dopo le discutibili performance di Joe Biden e della sua disastrosa vice Kamala Harris (secondo i più ha deluso più lei gli Americani che lo stesso Presidente) stanno andando oltre il semplice rimpianto del leader perduto, dichiarandosi pronti a sostenerlo nuovamente e con maggior forza in un’eventuale sua ricandidatura tra due anni.

Le rituali elezioni di medio termine del prossimo 8 novembre rappresenteranno certamente il termometro più affidabile per l’orientamento dell’elettorato a stelle e strisce, che si rispecchierà nella composizione del nuovo Congresso e nell’elezione di alcuni nuovi Governatori. Ma soprattutto, conoscendo quel furbacchione del vecchio Donald, gli consentirà di sciogliere definitivamente la sua riserva, oggi basata ufficialmente solo sulla qualità delle sue condizioni di salute, che all’epoca saranno comunque quelle di un ricco settantasettenne in cerca di una delle più complicate ma ambiziose rivalse personali, di quelle che passano alla storia.

Sono certo che già dopo l’estate la campagna di demonizzazione contro Trump comincerà a spron battuto, così come le inchieste che lo riguardano, i remind sulle sue presunte disavventure fiscali e tutto quanto può dissuadere anche i più irriducibili rispetto all’opportunità di sostenerlo ancora in una corsa di probabile successo verso la Casa Bianca. Di sicuro è deprimente pensare che tutti i suoi potenziali competitor domestici (tipo Pompeo o lo stesso vice Pence) di certo si tirerebbero indietro se ci fosse di nuovo lui a correre, perché -proprio come a Ischia nelle prossime elezioni comunali- nessuno è stato in grado di costruire per tempo un’alternativa credibile. Mal comune mezzo gaudio? Basta accontentarsi!