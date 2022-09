Truffe, anziani e diversamente abili nel mirino. L’ultimo colpo a Lacco Ameno

È stata, senza ombra di dubbio, una estate all’insegna delle truffe quella vissuta ad Ischia. L’isola verde pare essere divenuta la meta preferita dai truffatori: la capitale dei colpi ai danni degli anziani e disabili. Ormai è allarme. Martedì 13 settembre sono nuovamente finiti nel mirino dei malviventi degli anziani e disabili residenti nel comune di Lacco Ameno. Si tratterebbe ancora di truffatori in trasferta ad Ischia che avrebbero messo a segno l’ultimo artato piano in barba alla campagna di sensibilizzazione e al massiccio impegno delle forze dell’ordine per scongiurare nuovi casi. Tutto dopo le numerose vicende registratesi sul nostro territorio. Dalle prime indiscrezioni trapelate il sistema adottato, sarebbe stato quello solito. I ricercati avrebbero contattato due anziani di Lacco Ameno, fingendosi congiunti, per poi richiedere di saldare con urgenza un debito.

I tuffatori avrebbero prima chiamano sulla linea fissa tenendo impegnato il telefono per il tempo necessario per portare a compimento il piano. In questo particolare caso sembrerebbe che gli stessi malfattori abbiano bloccato una figlia o un figlio degli anziani presi di mira presso un ufficio postale isolano. La truffa si sarebbe finalizzata in Zona Rosario ai danni di una famiglia, tra l’altro convincente, con un soggetto diversamente abile. Quest’ultimo particolare, se confermato, traccerebbe la medesima narrazione diabolica di un’altra truffa registratasi nelle scorse settimane a Casamicciola Terme.

Allertato il 112 le forze dell’ordine sono impegnate in una massiccia campagna per rintracciare gli autori della truffa. Secondo quanto ci è dato apprendere proprio le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce dei malviventi responsabili, sembrerebbe, del reato di truffa aggravata e sostituzione di persona.