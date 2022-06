Truffe agli anziani: i comuni si costituiscano parte civile. Arrestato un altro in flagranza dalla Polizia

Gaetano Di Meglio | Purtroppo, la parola estate è tornata a fare rima con delinquenza. E, ancora una volta e se ce ne fosse bisogno, non è colpa dei “mao mao”. Non è ancora alta stagione ma già siamo alle prese con i classici reati di stagione. Droga e truffa. Il dato che viene fuori, però, è certe brutta abitudini le teniamo in casa. Altre, invece, le importiamo.

Pochi minuti fa, a Ischia Ponte, davanti a molti, una volante della Polizia di Stato ha bloccato un altro truffatore di anziani. A Forio, l’altra sera, M.I, il 36 enne arrestato dalla Polizia è isolano. Lo spaccio continua ad essere una Fiorente attività locale e tutto questo ci deve far rialzare le antenne.

Ma restiamo su quello che è il grande argomento del momento ovvero il grave pericolo delle truffe agli anziani.

In meno di un mese, tra Polizia e Carabinieri sono stati fermati 12 soggetti di varia età. Alcuni già noti alle forze dell’ordine, altri incensurati. Alcuni minorenni, altri maggiorenni.

12 criminali, piccoli o grandi che siano, che hanno provato a ferire la nostra comunità aggredendo la parte più debole e più esposta: i nostri anziani.

Colpi inferti con cattiveria, mestiere e un’altissima sensibilità al raggiro. Crediamo che per questi casi, i comuni dell’isola possano iniziare a pensare di costituirsi parte civile contro i singoli delinquenti fermati (in vario modo) da Polizia e Carabinieri.

Abbiamo bisogno che la comunità intera dia un segnale di ribellione e di indignazione contro questi episodi. Sfogare la rabbia davanti a certe notizie con un post sui social network non ha nessun significato e, soprattutto, serve solo ad alimentare quella fascia di webeti e ignoranti in attesa di qualcosa su cui sparare: ora il ladro, ieri il vaccino, l’altro ieri la mascherina. C’è bisogno di dare un segno, vero, di vicinanza sia alle vittime, sia all’intera comunità che non si sente soddisfatta nell’invocare il famoso occhio per occhio e dente per dente, ma che crede nella giustizia e la utilizza.