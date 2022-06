Truffe agli anziani, doppio colpo sull’isola. Presi!

Sabato di rabbia! In questo caldo sabato di giugno, purtroppo, ancora una volta dobbiamo riportare la notizia di due truffe agli anziani. Due truffe odiose e che indignano. Il primo colpo è stato messo a segno a Barano anche se a pagarne le spese sono stati i ladri. Dopo aver sottratto oltre 2mila euro ad un’anziana signora – ci ha raccontato un parente che voleva ringraziare le forze dell’ordine – gli agenti del commissariato di Ischia, coordinati dal vicequestore Ciro Re, hanno beccato i delinquenti in flagranza di reato e hanno proceduto all’arresto. All’anziana donna erano stati sottratti oltre 2 mila euro che saranno restituiti.

A Casamicciola, invece, sono in corso le indagini per fermare altri delinquenti che avrebbero provato la truffa nei vicoli della Marina. I carabinieri sono alla ricerca di complici e di chiudere le indagini.

Bisogna fare attenzione e, soprattutto, informare bene i nostri anziani di non credere a telefonate, di non dare soldi e di non aprire agli sconosciuti