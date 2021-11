Truffatori del CAS, ricorso in massa al tribunale del riesame

Paolo Mosè | Il tribunale del riesame ha convocato i difensori dinanzi a sé per discutere il ricorso presentato a seguito del sequestro delle somme incassate per i danni post terremoto di Casamicciola e Lacco Ameno nei confronti di coloro che avevano sottoscritto richiesta di sussidio per affrontare spese impreviste per trovare un nuovo alloggio.

Come ampiamente abbiamo scritto domenica e lunedì scorsi, nell’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Giovanna Cervo la Guardia di Finanza ha sequestrato le somme equivalenti ai versamenti che lo Stato ha concesso agli attuali indagati Giuseppe Arcamone, Maria Rosaria Castagna, Ornella De Rosa, Colomba Iacono, Annalisa Iaccarino, Giuseppe Liccardo, Sebastiano Balestrieri Lucido, Debora Mellone e Maddalena Stasio. Di questi nove, sette sicuramente hanno deciso di chiedere ai giudici della “libertà” il dissequestro per riottenere nella propria disponibilità il denaro che è stato a loro sequestrato sui conti correnti nei vari istituti di credito o presso Poste Italiane. In particolare per Castagna 941,94; per Lucido Balestrieri e Iacono la somma di 28.412,90; per Iaccarino 32.736,67; Arcamone 34.246,55; Stasio e Liccardo 65.290; Stasio 7.644,52; Mellone 9.240; De Rosa 44.240. Somme per alcuni ragguardevoli, altri per cifre più modeste. Ma che comunque fanno rumore.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

Gli avvocati si presenteranno dinanzi ai giudici del riesame la prossima settimana per approfondire alcuni temi già elencati nel ricorso che tenderebbero a ribaltare le accuse che sono state condotte e sottoposte all’attenzione del gip dall’ufficio del pubblico ministero. Con una serie di osservazioni sulla dinamica del rapporto che si era instaurato tra lo Stato erogatore del sussidio e il cittadino che lamentava di aver subito un danno alla propria abituale abitazione, nonché con il deposito, che avverrà in udienza, di una serie di documentazioni atte a dimostrare che non si è consumata alcuna truffa ai danni dello Stato, intervenuto “massicciamente” per aiutare quelle famiglie che con la perdita dell’agibilità od il crollo totale degli immobili potessero trovare altra sistemazione.

Sottoscrivendo un contratto di locazione nello stesso comune di Casamicciola o nelle altre località dell’isola. Gli avvocati sostengono, inoltre, che le attività di indagine della Guardia di Finanza non si sono soffermate su alcuni aspetti che per la difesa sono fondamentali per ribaltare il giudizio accusatorio. Se confermato questo aspetto, anche l’accusa di aver sottoscritto un atto con il quale assumeva la propria responsabilità su ciò che attestava, si sgonfierebbe l’ipotesi di falso ideologico commesso da privato. Sarà un’udienza camerale abbastanza corposa per il numero di interventi e non si esclude che qualche indagato voglia presenziare.

Le discussioni verteranno ovviamente anche su una situazione complessiva di un rapporto non sempre “comunicativo” tra la burocrazia che ha rappresentato lo Stato in questa vicenda e gli stessi cittadini che hanno avuto una poderosa scossa tellurica nell’agosto del 2017. Bisogna vedere quale sarà il giudizio del collegio, che oltre a dover valutare, studiare e ponderare le “controrepliche” dei difensori degli indagati, valuterà con altrettanta attenzione tutto ciò che il pubblico ministero avrà trasmesso nei termini previsti dal codice. Si farà un giudizio che equivarrà a un rigetto o ad un accoglimento.

Non tutte le posizioni, a quanto trapela dagli atti investigativi, sarebbero uguali. Vi sono delle diversificazioni a volte palesi per dire che su una o più posizioni vi sono stati dei giudizi e degli interventi da parte degli organi preposti alla concessione del sussidio che hanno comportato un ricorso dopo un primo rigetto. A seguito dei ricorsi, c’è stato il cambiamento di giudizio e quindi la concessione del contributo. Nei confronti di coloro che alla lettura delle somme sequestrate, sono quelli che hanno ricevuto molto meno rispetto a tutti gli altri.

ACCUSE DIFFICILI DA SMONTARE

Tutti gli aspetti puramente tecnici legati alla esatta qualificazione del reato contestato non sono stati affatto sottovalutati dal pubblico ministero. Riguardando le truffe presunte commesse e i presunti falsi o documenti non corrispondenti al vero. Per dare maggiore forza alla intera impalcatura accusatoria la Procura non si è sottratta a richiamare a iosa le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che su temi specifici si è più volte soffermata: «A tal fine occorre quindi guardare alle regole formali del procedimento di concessione del contributo (o di altra erogazione comunque denominata): se il contributo consegue alla mera presentazione di dichiarazione o documenti falsi o attestanti cose non vere o all’omissione di informazioni dovute, senza che rilevi che l’ente pubblico possa essere tratto in errore da tale condotta, è integrato il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, ndr); se invece la erogazione del contributo da parte dell’ente pubblico è l’effetto di una induzione in errore circa i presupposti che lo legittimano, dato che le regole del relativo procedimento amministrativo non fanno derivare dalla presentazione della dichiarazione un’automatica conseguenza circa l’erogabilità di esso, è integrato il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato, ndr)».

Non sarà affatto semplice per il collegio difensivo smontare le accuse che sono state rivolte ai singoli assistiti. Come abbiamo riportato nel servizio di domenica, il giudice ha ripercorso analiticamente tutte le presunte violazioni e dichiarazioni presunte mendaci di ognuno degli indagati e perché quelle somme non dovessero essere erogate. Perché alcuni avrebbero beneficiato di questo sussidio pur non dimorando affatto in quella casa resa inagibile, vivendo, in alcuni casi, al di fuori dell’isola d’Ischia e in un caso specifico fuori dalla regione Campania.

Chi aveva un tetto di proprietà o comunque di un familiare non poteva richiedere con troppa facilità di essere aiutato economicamente. La spiegazione sta tutta nei passaggi delle informative degli uomini delle fiamme gialle della Tenenza di Ischia, che hanno trasmesso nelle date del 24 gennaio, 18 giugno 2019 e 19 aprile scorso. In quest’ultima data c’è il consuntivo definitivo di ciò che è stato accertato, verificato e documentalmente provato. Il resto sta nella valutazione che faranno i giudici del tribunale del riesame tenendo in debita considerazione ciò che avranno detto i difensori e i documenti che asseriscono l’esatto contrario di ciò che sostiene la pubblica accusa.