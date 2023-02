Truffatore del Nord “in vacanza” a Ischia arrestato dalla Polizia

Non è il primo e non sarà l’ultimo ricercato a scegliere la nostra isola per nascondersi e cercare di sfuggire alla cattura, evitando di pagare il debito con la giustizia. Ritenendo che una “salutare” vacanza ad Ischia potesse metterlo al riparo da qualsiasi rischio per le malefatte commesse nel Nord Italia, vista la distanza. Ma come gli altri, aveva fatto male i suoi conti. E’ stato facilmente individuato, probabilmente grazie alle generalità fornite all’albergo in cui soggiornava, e tratto in arresto dagli agenti del commissariato di Ischia, diretto dal vice questore Ciro Re.

Il cinquantenne di Novara, M.P., era ospite di un hotel di via Roma come un qualsiasi turista che volesse godersi qualche giorno di relax e ammirare le bellezze dell’isola. Al Nord di lui si erano perse le tracce, ma il suo nome era ben presente nei terminali delle forze dell’ordine. E così improvvisamente i poliziotti sono giunti nella struttura ricettiva ubicata nel pieno centro di Ischia e lo hanno prelevato, mettendo bruscamente fine alla sua vacanza. Che proseguirà ora nella meno comoda cella di un carcere.

L’ordine per la carcerazione a cui ha dato esecuzione la Polizia di Stato era stato emesso il 29 novembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio – Ufficio Esecuzioni Penali. M.P., infatti, era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro perché riconosciuto colpevole del reato di truffa. Il raggiro era stato perpetrato nel comune di Gerenzano, sempre in provincia di Varese, nel lontano 2012. Una performance mal riuscita, visto che il cinquantenne è stato scoperto e le sue responsabilità provate. Sono trascorsi ben undici anni, ma alla fine la giustizia ha fatto il suo corso e il truffatore dovrà scontare la pena comminatagli. Tra il Piemonte, in cui è residente, la Lombardia, dove ha posto in essere la truffa, e la Campania, dove aveva deciso di nascondersi, ha percorso quasi tutto lo Stivale. Ma non gli è servito ad evitare la cattura.