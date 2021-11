Truffa del CAS. Il ruolo dei Comuni e gli esiti delle indagini

Paolo Moseè | La procura della Repubblica attende con la massima attenzione quale sarà il giudizio del tribunale del riesame. Se dovesse confermare in toto il decreto di sequestro preventivo, sarebbe un passo importante al fine di cristallizzare i gravi indizi di colpevolezza in capo ai nove indagati. Consentendo di procedere ad ulteriore attività investigativa per valutare le molte altre posizioni di danneggiati dal terremoto che hanno avuto i medesimi danni e il sussidio. Al fine di verificare se quelle somme erano state elargite in modo corretto e tale da aiutare chi ne aveva bisogno. In caso contrario, è volontà dell’autorità giudiziaria investigativa procedere senza alcun indugio a richiedere altri decreti di sequestro al fine di cancellare quelle azioni illecite che certamente non sono da ritenersi di un Paese civile.

Se c’è chi ha sbagliato, è giusto che ne risponda alla giustizia. Come è giusto che sia che coloro che non hanno abusato o tentato di spillare ingiustamente denaro allo Stato siano valutati in modo diverso. Per la verità, che è quella essenziale in queste vicende che toccano intere comunità. Un terremoto che ormai ha superato i quattro anni, ma non si capisce bene il perché tutte quella macerie che sono in bella vista a Piazza Maio non sono state rimosse.

Perché? Sono passati quattro anni. Cosa si cerca di fare o di raggiungere? Come sarebbe giusto andare a verificare alcuni appalti che la Pubblica Amministrazione ha assegnato a determinate ditte per lavori di somma urgenza. E in tutto questo bailamme sarebbe anche interessante capire quale è stato il ruolo della politica locale. In quanto i Comuni sono stati coloro che alla fine hanno avuto un ruolo di supporto nella concessione dei sussidi. Sarà un’udienza camerale molto “appassionata” e lunga, per il numero dei difensori che prenderanno la parola, perché qui si gioca un pezzo di tragitto giudiziario importantissimo. Che avrà un peso significativo allorquando si dovrà procedere a verificare la sussistenza o meno della penale responsabilità di ognuno degli indagati.

GLI ESITI DELLE INDAGINI

Le richieste di riesame sono state presentate non molti giorni fa. Il presidente del tribunale del riesame è stato celere nel fissare l’udienza convocando le parti, pubblico ministero e difensori, per discutere di una vicenda delicata, delicata proprio perché è legata ad un fatto traumatico dove persero la vita due persone e diverse altre rimasero ferite. E’ ciò che provoca un terremoto molto spesso. La procura della Repubblica intende difendere a spada tratta la propria attività fin qui svolta. Dando pieno vigore alla ipotesi di truffa ai danni dello Stato. Rifacendosi alle attività investigative delle fiamme gialle di Ischia che hanno lavorato oltre due anni per andare a verificare ogni singola posizione. Trovando una serie di elementi che messi insieme hanno realizzato i gravi indizi di colpevolezza. E lo spiega lo stesso giudice, allorquando scrive: «Gli evidenti profili indiziari emergono dalle indagini svolte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia compendiate nelle informative datate 24.1.2019, 18.6:2019 e 19.4.2021.

In punto di fatto va premesso che a seguito del terremoto che colpiva in data 21.8.2017 il versante nordoccidentale dell’isola di Ischia, tra cui il Comune di Casamicciola, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 476/2017 del 29.8.2017 (dichiarazione dello stato di emergenza) era disposto un beneficio economico del C.AS. (contributo per l’autonoma sistemazione), erogato dal Comune di Casamicciola Tenne a coloro che avevano perso la disponibilità dell’abitazione riunente i requisiti di “principale, abituale e continuativa”, così come indicato dall’art. 2 co. I dell’ordinanza citata.

Il Contributo di Autonoma Sistemazione in forma economica era riconosciuto alla popolazione interessata dal sisma in virtù della perdita totale o parziale della propria abitazione ovvero di quella in cui era stabilita la propria stabile e continuativa dimora, a prescindere dalla residenza anagrafica».

Specificando in quali occasioni e a chi soprattutto lo Stato concedeva il contributo per una nuova sistemazione alloggiativa. Ciò si rileva dalla stessa indagine della Guardia di Finanza e fatta propria dall’autorità giudiziaria che ha coordinato questa complessa indagine: «Il Contributo di Autonoma Sistemazione in forma di alloggiativa era quel contributo riconosciuto, a libera scelta dell’avente diritto ed in modo alternativo alle persone sfollate. E’ costituito da vitto e alloggio presso strutture alberghiere convenzionate con l’Ente locale interessato che venivano rimborsate dall’Ente.

Il contributo spetta a tutti coloro che a causa del sisma abbiano certificato la perdita della disponibilità della propria casa intesa come stabile, continuativa ed abituale dimora».