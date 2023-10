Truffa all’agenzia delle entrate. Il pm Landolfi ha chiuso le indagini nei confronti dell’avv. Silvio Trani e dei suoi clienti

Gaetano Di Meglio | Vengono alla luce i dettagli sulla truffa isolana ai danni dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha portato al sequestro di una somma superiore ai 500mila euro. Il pubblico ministero dott. Luigi Landolfi, infatti, ha concluso le indagini nei confronti di Giuseppina Castagna, Rosa Castagna (deceduta), Caterina Cenatiempo, Piero Di Meglio, Simona Di Meglio e Silvio Trani. Gli indagati dovranno rispondere dell’accusa di truffa in concorso.

Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Ischia al comando del capitano Antonio Giglio e partita proprio da una denuncia presentata dall’Agenzia delle Entrate dopo il cambio al vertice, quando sono nati i primi sospetti sul raggiro ideato dall’avv. Silvio Trani, che era andato avanti dal 2016 al 2019 (ma allo stesso legale viene contestato di aver proseguito tale attività illecita fino a dicembre 2021).

Il lavoro delle fiamme gialle è stato complesso, dovendo ricostruire la linea temporale delle numerose cartelle esattoriali contestate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Una attività di verifica e di comparazione certosina e paziente, spulciando una miriade di documenti, ma alla fine tutti i tasselli del mosaico sono andati al loro posto ed è apparso chiaro il meccanismo utilizzato dall’avv. Trani: una reiterazione di procedure esecutive avviate per il rimborso di somme indebitamente versate all’Agenzia delle Entrate dopo l’annullamento delle cartelle esattoriali e i decreti ingiuntivi emessi dall’autorità giudiziaria. Somme già restituite ai contribuenti dopo la prima procedura esecutiva andata a buon fine, ma per le quali appunto l’avvocato riproponeva la medesima procedura. Ben sei procedure esecutive illecite. Una moltiplicazione dei rimborsi ai propri clienti e dei relativi compensi e spese a suo favore, in sostanza. Una volta ricostruito e provato il meccanismo truffaldino, è arrivato il decreto di sequestro delle somme da parte della Procura della Repubblica.

Una indagine complessa, come detto, che è bene dividere in tre parti.

La prima vede come protagoniste Giuseppina Castagna e Rosa Anna Castagna (deceduta), quali amministratrici della società “Ischiamare Terme Alberghi di Castagna Silvestro e Figli S.N.C.” e la seconda, invece, quella che vede come protagonisti gli eredi di Pietro Di Meglio. Per tutte e due, ovviamente, la regia – così come si legge dagli atti di indagine – è dell’avv. Silvio Trani.

Con la conclusione delle indagini preliminari e con la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis agli indagati si apre la prima fase di questo procedimento.

PRIMA PARTE: LA ISCHIAMARE TERME DEVE 132.840,35

A Giuseppina Castagna e Rosa Castagna viene addebitato il concorso in truffa reiterata «perché, in concorso tra loro quali amministratrici della società Ischiamare Terme Alberghi Di Castagna Silvestro e Figli S.N.C, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con artifici e raggiri, consistiti nell’attivare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER), dall’anno 2017 all’anno 2019, per il tramite dell’avvocato Silvio Trani, due procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Napoli- Sezione Distaccata di Ischia, in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n. n. 43/2011 RG 80/s/2011 emesso dallo stesso Tribunale di Napoli- Sezione Distaccata di Ischia in data 30 marzo 2011 e per il quale la stessa Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) aveva già liquidato alla società Ischiamare Terme Alberghi di Castagna Silvestro e Figli S.N.C la somma complessiva di 63970,12 euro, a titolo di restituzione di somme indebitamente pagate dalla suddetta società per cartelle esattoriali a lei notificate, inducendo in tal modo in errore l’Agenzia delle Entrale- Riscossione (ADER) in merito alla mancata restituzione della somma indebitamente versata (dal suddetto contribuente, si procuravano un ingiusto profitto, pari alle somme complessive versate a ciascuno di loro dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER), a seguito delle due procedure esecutive instaurate illegittimamente, pari alla somma di euro 132.840,35 con corrispondente danno all’ente pubblico” si legge nel campo di imputazione».

I fatti risalgono al 23 marzo 2017 e al 31 gennaio 2019. Nel merito di questa posizione, tuttavia, è giusto sottolineare che la società Ischiamare Terme Alberghi ha chiesto un piano di rateizzazione, accettato da parte dell’ADER che lo ha concesso relativamente alla somma indebitamente percepita più interessi e che con una transazione sono state stabilite la modalità di restituzione delle somme dovute dalla società. Pertanto alla data del 27/12/2022 la società ha pagato la quota di restituzione prevista pari ad euro 33.909,93, i compensi e spese a favore dell’avv. Jean Jacques Kerambrum per l’importo di euro 3.030,67 nonché le successive rate nei termini stabiliti. E, anche per questo significativo fattore, nei loro confronti non è stato richiesto il sequestro come invece avvenuto per gli altri indagati.

SECONDA PARTE: GLI EREDI DI MEGLIO DEVONO 264.116,16

La seconda parte della vicenda, invece, è quella che vede indagati gli eredi di Pietro Di Meglio: Caterina Cenatiempo, Simona Di Meglio e Piero Di Meglio.

Oggetto dell’imputazione in questo caso è l’agire dei tre indagati che rispondono del medesimo reato di truffa reiterata «perché, in concorso tra loro, con più. atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con artifici e raggiri, consistiti nell’attivare, quali eredi di Di Meglio Pietro, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER), dall’anno 2016 all’anno 2019, per il tramite dell’avvocato Silvio Trani, quattro procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Napoli- sezione Distaccata di Ischia, in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n. 121/2013, RG 461/2013 emesso dallo stesso Tribunale di Napoli- Sezione Distaccata di Ischia in data 28 agosto 2013, e per il quale la stessa Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) aveva già liquidato a Cenatiempo Caterina, Di Meglio Piero, Di Meglio Simona, quali eredi di Di Meglio Pietro la somma complessiva di 63.928,87 euro, a titolo di restituzione di somme indebitamente pagate da Di Meglio Pietro per cartelle esattoriali a lui notificate, inducendo in tal modo in errore l’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) in merito alla mancata restituzione della somma indebitamente versala dal suddetto contribuente, si procuravano un ingiusto profitto, pari alle somme complessive versate a ciascuno di loro dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER), a seguito delle quattro procedure esecutive instaurate illegittimamente, in particolare: il totale delle somme indebitamente percepite da Cenatiempo Caterina è di euro 88.038,72; il totale delle somme indebitamente percepite da Di Meglio Piero è di euro 88.038,72; il totale delle somme indebitamente percepite da Di Meglio Simona è di euro 88,038,72 con corrispondente danno all’ente pubblico».

I fatti risalgono al 30 giugno 2016, 26 gennaio 2017, 19 aprile 2018 e 30 maggio 2019.

TERZA PARTE: SILVIO TRANI DEVE 237.093,04

La terza parte di questa indagine vede come indagato l’avvocato Silvio Trani, a cui viene sempre contestato il medesimo reato, «perché, in qualità di avvocato e di legale di Cenatiempo Caterina, Di Meglio Piero, Di Meglio Simona, quali credi di Di Meglio Pietro, e di Castagna Giuseppina, Castagna Rosa, Castagna Rosa Anna, quali amministratrici della società Ischiamare Terme Alberghi di Castagna Silvestro e figli s.n.c, nonché di numerosi altri clienti, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con artifici e raggiri, consistiti nell’attivare nei confronti dell’Agenzia delle Entrale- Riscossione (ADER), nel corso degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021, numerose procedure esecutive, per proprio conto o come interventore, tra cui anche quelle di cui ai capi 1) e 2), per le quali la stessa Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) aveva già liquidato in precedenza compensi e spese al suddetto avvocato, inducendo in tal modo in errore l’Agenzia delle Entrale- Riscossione (ADER) in merito al mancato pagamento dei compensi e delle spese sostenute per tali procedure esecutive, si procurava un ingiusto profitto, pari alle somme complessive versategli dall’Agenzia delle Entrale- Riscossione (ADER), in seguito delle numerose procedure esecutive instaurate illegittimamente, pari alla somma di curo 237.093,04 con corrispondente danno all’ente pubblico. In Ischia dal 2016 almeno fino al dicembre 2021».