Truffa agli anziani, la Polizia ne blocca altri 3

Non c’è spazio per le truffe agli anziani. Polizia e Carabinieri non hanno nessuna intenzione di darla vinta a questa gentaglia (spesso minorenne) che proviene dalla terreferma e mette in pratica uno dei reati più odiosi e schifosi che ci possano essere: la truffa agli anziani.

Poco fa le sirene si sono nettamente sentite nella zona di Ischia e presso il commissariato di Ischia è “sbarcato” uno dei 3 che è stato fermato dagli agenti del vicequestore Ciro Re mentre tentava la truffa ad un anziano del posto.

Si procede per il reato di tentata truffa per l’uomo fermato mentre gli altri due sono stati già identificati e in attesa di essere “beccati”, denunciati e suggeriti per il foglio di via. (Dovrebbe essere da ogni paese moderno e civile, ma…)