Truffa a un’anziana ad Ischia: arrestato “Lupen”, 16enne in fuga da una comunità

A Ischia, in una calda mattinata di fine luglio, la prontezza dei Carabinieri ha infranto il disegno criminoso di un sedicenne già noto alle forze dell’ordine. Un ragazzo giovanissimo, ma con alle spalle una sorprendente e inquietante esperienza in truffe seriali ai danni di persone anziane. Un caso emblematico che getta luce su una piaga sociale sempre più diffusa, alimentata da manipolazioni affettive e cinismo criminale.

Il copione è ormai ben collaudato ma continua a funzionare, a dimostrazione di quanto sia facile fare leva sui sentimenti di un genitore. Una telefonata improvvisa, un falso maresciallo all’altro capo del telefono che annuncia con voce grave l’arresto della figlia e la necessità urgente di pagare una cauzione per salvarla. La vittima, una donna di 83 anni, non ha il tempo di ragionare: la paura prende il sopravvento e l’amore materno cancella ogni dubbio. A presentarsi alla porta di casa è un ragazzo dall’aria apparentemente innocua, l’età di un nipote, forse un viso capace di rassicurare. Ma in realtà è lì per portare via tutto: i risparmi di una vita, 10mila euro in contanti, più alcuni gioielli di famiglia.

Il raggiro si consuma in pochi minuti. Quando la donna, ancora scossa, riesce a contattare la figlia, la realtà si impone in tutta la sua crudezza. I Carabinieri della Compagnia di Ischia ricevono la segnalazione e si mettono immediatamente sulle tracce del giovane truffatore. La descrizione è sommaria: maglietta bianca e jeans pinocchietto. Potrebbe essere chiunque, ma i militari non si scoraggiano. Setacciano l’area del porto, in particolare il molo da cui partono gli aliscafi diretti a Napoli. L’intuito premia la costanza: viene individuato un ragazzo che corrisponde in parte alla descrizione fornita. Il controllo è immediato. Sul cellulare, un dettaglio surreale ma rivelatore: tra le chat compare un contatto salvato con il nome “Arsenio Lupen”. Nella conversazione ci sono le foto del bottino appena raccolto e frasi sprezzanti rivolte alla vittima: “sta carica la signora tiene 100 anni”.

Nelle tasche del ragazzo, 150 euro. Probabile anticipo del compenso per una truffa che, come si scoprirà, non è stata né improvvisata né isolata. Il sedicenne, originario di Melito di Napoli, era fuggito solo due giorni prima da una comunità dove era stato affidato in prova, dopo un episodio analogo avvenuto a Roma. Da lì, il viaggio verso Ischia, passando per una casa vacanze dove si era rifugiato prima di tentare la fuga. Proprio in quell’appartamento, i Carabinieri trovano altri 6.700 euro in contanti, una spilla d’oro e un orecchino: esattamente ciò che l’anziana aveva denunciato come sottratto. Con lui, un 33enne incensurato, anche lui napoletano, che viene denunciato per concorso in truffa e ricettazione. Il minorenne, invece, viene arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

La cronaca di Ischia è soltanto un frammento di una mappa più ampia. Le truffe agli anziani sono in aumento, in particolare in questi mesi estivi. Secondo i dati diffusi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, dal primo gennaio ad oggi sono state arrestate 71 persone e altre 36 denunciate. Un fenomeno che vede coinvolti sempre più spesso giovanissimi, spesso manovalanza inconsapevole di una criminalità che non ha scrupoli e che sfrutta l’emotività per fare cassa.

Questa volta, però, la rete di prevenzione e controllo ha funzionato. Ma la lezione resta: la fiducia cieca, specie se alimentata dalla paura per chi amiamo, può diventare un’arma pericolosa nelle mani sbagliate. E a ricordarcelo, paradossalmente, è stato un sedicenne con l’anima già temprata da troppi inganni.