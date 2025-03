“Troppi episodi arbitrali contro di noi” lo sfogo del tecnico del Nardò

Dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro l’Ischia, il tecnico del Nardò, Mister Di Sanzo, ha analizzato la prestazione della squadra e le difficoltà che sta affrontando. Tra problemi fisici, squalifiche e qualche episodio arbitrale sfavorevole, il mister ha sottolineato l’importanza della sosta per ricaricare le energie e ripartire al meglio.

Mister, come analizza questo pareggio? C’è qualcosa che non va?

“Qualcosa non va, è evidente. Questa sosta arriva al momento giusto, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, ritrovare tranquillità e serenità. Siamo un po’ in difficoltà fisicamente, ma oggi i ragazzi hanno dato tutto e di questo sono contento. Detto ciò, servono provvedimenti sugli arbitraggi, perché non è possibile che ogni partita ci penalizzino. Oggi c’era un fallo da espulsione netto, eppure siamo noi ad aver chiuso con due ammoniti e due squalificati per la prossima gara. Questi episodi si ripetono, anche domenica scorsa a Gravina abbiamo subito un rigore assurdo”.

L’Ischia è una squadra che pressa molto. Cosa si può salvare dalla prestazione?

“Qualcosa di buono c’è sempre. Oggi abbiamo dovuto stravolgere di nuovo la formazione, Lucas è andato in difesa, Trinchera ha giocato mezzala… insomma, ci siamo adattati come potevamo. Caldarulo rientrava dopo un infortunio, Mengoli si è allenato solo quattro giorni con noi, ma ha stretto i denti per darci una mano.

Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna, la traversa di Trinchera poteva cambiare la partita. È un momento complicato, però i ragazzi danno tutto e io non posso rimproverare nulla”.

La squadra può migliorare o il trend negativo continuerà?

“Il problema è un altro: siamo contati. Ogni domenica perdiamo qualche giocatore, e ogni settimana devo inventarmi qualcosa di diverso. I ragazzi danno tutto e hanno tanto orgoglio, ma dobbiamo assolutamente riprenderci perché non ci meritiamo questa classifica. Se avessimo avuto il rigore a Gravina, oggi parleremmo di un’altra partita. Dobbiamo restare calmi, sereni e recuperare le energie”.

Dai 13 punti di vantaggio sulla zona playout, ora siete a +6. Dobbiamo guardarci indietro?

“Io devo guardare dentro la squadra, non la classifica. La priorità è recuperare più giocatori possibile e sistemare questa emergenza. Non ho potuto far giocare Piccioni perché ieri, durante la rifinitura, ha avuto un problema. Ogni settimana perdiamo pezzi. L’unica cosa che possiamo fare è rimanere uniti e tranquilli”.

Ci sono recuperi imminenti?

“No, ci vorranno almeno 15 giorni. Mengoli è rientrato, ma dopo due mesi di stop è normale che non sia al top. Se hai quattro giocatori al 40-50%, diventa tutto più complicato. Anche Meti va valutato, ha avuto una ricaduta. Spero non sia nulla di serio, ma al momento dobbiamo gestire al meglio ogni situazione”.

Ha schierato un centrocampo giovane, con Trinchera in una posizione nuova e Lucas che si è sacrificato. Come ha visto la squadra?

“Non posso che lodare questi ragazzi, perché gli sto chiedendo uno sforzo incredibile. Li metto in ruoli nuovi, si adattano, danno tutto per la maglia e per i compagni. Questo è quello che mi rincuora.

Lucas, ad esempio, ha commesso due errori, ma è un ventenne di grande prospettiva. Ci stanno mettendo il cuore, però ci servirebbe qualche innesto di esperienza per equilibrare la squadra. Spero che nella sosta riusciamo a ricaricare le batterie”.

Galli ha fatto due grandi parate decisive.

“Sì, ha fatto due belle parate. Però ripeto, la prima vera occasione è stata nostra e non siamo stati fortunati. Ora dobbiamo metterci alle spalle tutti questi problemi e risolverli. Il tempo delle scuse è finito, dobbiamo ritrovare energie e tornare a vincere”.