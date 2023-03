Trofeo Partenope 2023, una bella esperienza per l’asd Olympic Judo Forio

Presso la Polisportiva Partenope di Napoli si é svolto il Trofeo Partenope 2023 e, per queste edizione, vi é stata una foltissima delegazione foriana formata da circa 150 persone.

“Abbiamo praticamente trionfato con 60 judokas dell’Olympic Judo Forio – ci raccontano i Maestri -E’ stata una kermesse incredibile per i nostri bambini e per le classi agonistiche. Una gara organizzata in modo magistrale dal Maestro G. Muscariello coadiuvato dal Maestro F. Sorrentino. Circa 300 piccoli judokas provenienti da tutta la provincia di Napoli hanno affrontato un circuito di judo, lotta in piedi , a terra e successive proiezioni alle piu’ esperte cinture nere. Mentre le classi agonistiche dai 12 anni in avanti hanno sostenuto regolari incontri arbitrati. Il tutto si e’ concluso con il trionfo dell’Olympic Judo Forio essendo risultata la societa’ iscritta con il piu’ alto numero di judokas in gara. Tutti i bambini impegnati in gara hanno avuto modo di confrontarsi con altri coetanei traendo il massimo risultato e cioe’ crescita sportiva e sociale. Rientriamo ad Ischia stanchissimi insieme ai tantissimi genitori che hanno accompagnato i loro figli. Da domani saremo di nuovo in palestra per gli allenamenti e per il prossimo impegno agonistico. Il prossimo Venerdi si parte alla volta di Taranto per la Finale A2 del Campionato Italiano Cadetti Fijlkam. In Finale 3 nostri judokas, Gianluigi Pesce, Fabio Mattera e Vittoria Ruggiero.”