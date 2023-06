Trofeo Internazionale Città di Colombo Genova Fijlkam 2023, medaglia sfiorata per l’Olympic Judo Forio

L’Olympic Judo Forio impegnata nella due giorni di gare agonistiche di alto livello nell’importante Circuito di Judo Nazionale ed Internazionale sfiora la Medaglia a Genova con Giulia BIANCULLI Juniores cat. 57 Kg. che al termine di una bellissima gara, dopo aver battuto atlete piu’ quotate, purtroppo perde, dopo essere passata in vantaggio, la Finale per il 3° posto e la Medaglia di Bronzo. La giornata odierna si era aperta con la vittoria al primo incontro di Gianfranco TRANI Juniores cat. 73 Kg. Purtroppo viene fermato agli incontri successivi da un atleta che poi avrebbe concluso con un Bronzo in una categoria con quasi 50 atleti in gara.

“Oggi, resta comunque una giornata da incorniciare per l’Olympic Judo Forio – ci raccontano- poiche’ una foltissima delegazione Foriana composta da 40 piccoli nostri atleti con eta’ dai 4 agli 11 anni guidati dal nostro presidente Marilena Patalano , il Segretario Giuseppe Serpico con altre 40 persone fra accompagnatori e genitori hanno raggiunto il PalaVesuvio di Napoli per prendere parte al Trofeo “Judo for Peace” organizzato dalla Nippon Napoli dei F.lli Parlati .

Una bellissima mattinata di Sport e di Judo con la presenza sul tatami del Campione Olimpico Sidney 2000 Pino Maddaloni e tantissimi altri Campionissimi del Judo fra cui l’olimpionico Christian Parlati ed i Campioni del Mondo Antonio e Giovanni Esposito e Genny Pirelli. La notizia e’ che l’Olympic Judo Forio si e’ aggiudicato il TROFEO JUDO FOR PEACE in quanto Societa’ di judo presente con il maggior numero di atleti . Oltre ls Medaglie anche un ulteriore Trofeo da aggiungere in bacheca nella nostra palestra a Forio dopo l’ultimo conquistato a Velletri in Coppa Italia Csen.

L’anno sportivo non e’ ancora concluso. Siamo gia’ al lavoro per preparare il 7° Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico dal 30 giugno al 02 luglio a Forio.

A Forio dal 30 giugno al 02 luglio 2023 ci sara’ una fetta importante del Judo Italiano ed Internazionale che conta.”