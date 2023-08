Tributi non pagati a Barano, così cambia il “Regolamento”

Questo il contenuto della delibera approvata che modifica il “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi”.

Il nuovo testo dell’art. 3 è il seguente: «Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi e sarà disposta l’inibizione di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità nasca successivamente al provvedimento autorizzatorio e/o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP notificherà all’interessato, anche solo a mezzo pec, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà emesso un provvedimento di sospensione dell’attività della durata massima di 90 giorni. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività verrà revocata. Anche tale ultimo termine di 90 giorni è da intendersi perentorio.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria e, in caso di dilazioni di pagamento, dovranno far riferimento all’articolo 16 del regolamento generale delle Entrate, così come modificato dalla delibera di C. C. n. 2 del 10/03/2023.

In caso di accoglimento dell’istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute, il procedimento amministrativo di revoca resterà sospeso sino all’integrale estinzione del debito. Il mancato e/o tardivo pagamento, anche di una sola rata, ricollocherà il contribuente in una posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio del procedimento amministrativo e conseguente revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività.

Quanto appena stabilito troverà applicazione anche per gli esercenti attività commerciali e/o produttive che abbiano già in essere dilazioni di pagamento.

Qualora sia stata prestata fidejussione bancaria e/o assicurativa, il SUAP emetterà, nell’ambito del procedimento di revoca, un provvedimento di sospensione dell’attività, in attesa della relativa escussione del fidejussore. In caso di esito positivo il contribuente vedrà regolarizzata la propria posizione tributaria e di conseguenza il procedimento sarà archiviato.

È consentita la compensazione tra crediti maturati verso l’Ente eventi natura non tributaria e debiti aventi natura tributaria, se non espressamente vietato dalla legge.

L’avvio di tre procedimenti per irregolarità tributarie comporterà, alla quarta irregolarità, l’automatica revoca del titolo abilitante all’attività, senza possibilità che l’operatore economico abbia la possibilità di sanare la propria posizione irregolare tributaria. Nel caso, quest’ultimo intenda riavviare l’attività, oggetto della revoca, dovrà procedere alla presentazione di tutto l’incartamento necessario per una nuova apertura ed a sanare preventivamente la propria posizione debitoria».

Nel caso in cui l’intestatario del titolo abilitante all’esercizio dell’attività, anche se non ancora sospeso, si trovi in una posizione di irregolarità tributaria ed intenda trasferire la propria azienda (a titolo esemplificativo: cessione, fitto d’azienda, donazione) dovrà provvedere a sanare interamente la propria posizione debitoria. (…)».

E’ stato poi introdotto l’articolo 8 “Norme transitorie”, che consente la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera a coloro che hanno ricevuto la comunicazione di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività.