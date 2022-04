Tribunale, oggi l’assemblea dell’Assoforense

Alle ore 9.30 in prima convocazione ed ore 10.30 in seconda convocazione, è convocata presso l’Hotel Delfini, l’assemblea straordinaria dell’Associazione Forense Isola d’lschia aperta a tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati del Foro di Ischia. con il seguente ordine del giorno: Mancata approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe relativi alla richiesta di stabilizzazione o quantomeno proroga delle sezioni distaccate di Ischia, Portoferraio, Lipari. Gravissimo vulnus a diritti costituzionalmente garantiti per le popolazioni delle isole di Ischia, Elba e dell’arcipelago delle eolie derivante dalla imminente chiusura dei presidi giustizia insulari prevista per il 31.12.2022. Iniziative da intraprendere.

Pascale: “Importante incontro con la Sottosegretaria Macina”

Sullo stesso argomento, nel frattempo, il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale ha reso noto di aver interpellato la sottosegretaria alla Giustizia, l’onorevole cinquestelle, Anna Macina.

“Stamattina (ieri, ndr) ho partecipato ad un incontro (via zoom) molto importante con la Sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina. All’ordine del giorno la questione del Tribunale isolano, che il Governo intende chiudere (così come gli enti di Lipari e dell’isola d’Elba). Il paradosso è che mentre in altre parti d’Italia gli eventi sismici hanno comportato la mancata soppressione dei Tribunali delle piccole comunità, quello d’Ischia non sarebbe destinato a ricevere una proroga oltre il 2023.

Al tavolo hanno partecipato anche l’Onorevole Andrea Caso (che ha reso possibile l’incontro e che dunque ringraziamo), il Presidente Ancim Francesco Del Deo e il mondo delle professioni competenti per materia. L’incontro, che è andato molto bene, ha visto la Sottosegretaria sinceramente coinvolta dalla nostra battaglia. Dunque, resta in attesa di un nostro documento di sostegno alla causa, che porrà all’attenzione del Ministro Marta Cartabia.

Pertanto, faccio mie le parole del Presidente dell’Assoforense Giampaolo Buono che, a margine dell’incontro, ha espresso “Viva soddisfazione per l’apertura della Sottosegretaria, dimostrando di conoscere e comprendere le nostre ragioni, anche in qualità di avvocato. Restiamo moderatamente ottimisti e sicuramente fiduciosi, aspettando che dalle parole si passi ai fatti”. Ne approfitto anche per ringraziare il Presidente per le parole di fiducia espresse nei riguardi degli amministratori isolani che, a suo dire “non hanno fatto mancare il sostegno alla categoria”. Andiamo avanti, nell’interesse della nostra Comunità”.