Tribunale, missione stabilizzazione. La visita a Ischia del sottosegretario Andrea Delmastro

La visita del Sottosegretario alla Giustizia, l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, è l’ennesima occasione per rimarcare quanto sia fondamentale e importante la stabilizzazione della Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia. Una stabilizzazione che vede impegnata l’Assoforense – e poco la cittadinanza – in una battaglia di civiltà e giustizia che, ostacolata da “poteri forti”, come dice l’avvocato Gianpaolo Buono e da una corrente della magistratura, come sottolinea l’avvocato Giuseppe Di Meglio, sembra avviarsi verso la sua “vittoria”. Anche se, anche in questo caso, gli atteggiamenti scaramantici sembrano essere i migliori in campo. Abbiamo chiesto all’avvocato Cristiano Rossetti, penalista e rappresentante della Camera Penale a Ischia di illustrarci il cuore della battaglia.

Avvocato, perché la stabilizzazione è così fondamentale? Perché ci stiamo battendo da anni? Proviamo a farlo capire.

«La stabilizzazione – ci ha detto l’avvocato Rossetti – è fondamentale, perché soltanto grazie a questa decisione del governo potremmo avere un tribunale, o meglio una Sezione veramente funzionante. Oggi il provvedimento di proroga non garantisce un’applicazione definitiva dei magistrati che, invece, vengono applicati provvisoriamente da parte del Presidente del Tribunale di Napoli proprio in virtù di questa scadenza che impedisce un’assegnazione stabile. Per questo noi auspichiamo, e ci è stato anche garantito dal Sottosegretario che ha assunto un impegno con Ischia, che la Sezione sarà stabilizzata. Ovviamente il Sottosegretario Delmastro, è bene ricordarlo, ha già manifestato nei fatti e in maniera concreta la propria vicinanza a Ischia e il proprio impegno in occasione del provvedimento di proroga che non sembrava così scontato».

Il Tribunale di Ischia vive delle difficoltà e anche Lei lo sa bene. Qual è la sua valutazione?

«Sembrerò ripetitivo, tuttavia sono convinto che soltanto grazie alla stabilizzazione potremmo avere l’assegnazione definitiva sia di magistrati sia del personale che potrebbero garantire effettivamente una gestione efficace del Tribunale così come era in passato, prima della soppressione legata alla rivoluzione della geografia giudiziaria e, per fortuna, la Sezione ha vissuto il problema della soppressione solo sulla carta perché, nonostante tutto, la giustizia è stata comunque amministrata anche se con l’applicazione provvisoria dei magistrati».

Questa dei magistrati sembra essere la madre delle questioni aperte. La loro applicazione, solo per tre mesi, e il conseguente cambio, in qualche modo, indebolisce la credibilità del giudizio stesso.

«È chiaro che è una circostanza, questa, che non è dovuta ai magistrati. Il cambio dei magistrati durante il processo non può consentire una efficace gestione del ruolo nonostante il grande impegno dei magistrati che si sono avvicendati ad Ischia, come la dottoressa Ferrigno che, proprio oggi, ci saluta, ma che ha profuso un grande impegno e una presenza costante con la possibilità di definire una serie di processi che attendevano da anni di essere incardinati presso la sezione, e nessuno era riuscito.

Al di là dell’impegno e della capacità dei magistrati che si sono avvicendati, purtroppo l’applicazione a termine, parliamo di tre mesi, non può materialmente dare la possibilità di affrontare i processi in maniera specifica. Con la riforma Cartabia è stata reintrodotta la possibilità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale in seguito al mutamento della persona del giudice. Una possibilità che era stata negata dall’applicazione di una sentenza delle Sezioni Unite. Una modifica che avrà un impatto importante sui processi, se pensiamo che ogni volta che il magistrato cambia si dovrà rifare l’attività istruttoria. Anche per questa circostanza, a maggior ragione, è necessaria un’applicazione stabile del magistrato».

Siamo felici della visita del Sottosegretario, auspichiamo anche noi una rapida stabilizzazione della sezione distaccata di Ischia, tuttavia, avvocato, non possiamo non chiederle un commento sul momento delicato che vive la categoria e l’Assoforense di Ischia.

«Credo di parlare anche a nome di gran parte della categoria e tutti auspichiamo che il Presidente Gianpaolo Buono ritorni sui suoi passi, e quindi resti alla guida dell’associazione Forense. Ovviamente, però, questa decisione spetta a lui. Per il restò, vediamo come andrà».