Tribunale in pericolo. Avv. Carmine Foreste: “No al trasferimento delle udienze a Napoli”

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, l’avvocato Carmine Foreste, si trova ancora a Ischia per affrontare le emergenze legate alla giustizia penale ed esecutiva presso il Giudice di Pace.

La situazione del Tribunale di Ischia resta incerta: la politica ha confermato l’intenzione di stabilizzare la Sezione Distaccata, ma continuano a susseguirsi proroghe. Possiamo considerare questa stabilizzazione un fatto acquisito o è necessario attendere ulteriori conferme?

«Continueremo a essere presenti a Ischia fino a quando non verrà trovata una soluzione definitiva. La stabilizzazione è stata annunciata, ma nel frattempo è fondamentale che i diritti dei cittadini non vengano compromessi. I provvedimenti adottati dalla Presidenza del Tribunale nel periodo transitorio non devono avere ripercussioni negative. Riteniamo che la questione debba essere risolta con urgenza e che la giustizia debba restare operativa a Ischia. Non possiamo accettare decisioni che prevedano il trasferimento delle udienze a Napoli, penalizzando i cittadini ischitani. Continueremo a chiedere una stabilizzazione nel più breve tempo possibile».

Quali decisioni sono state prese al termine dell’Assemblea sulla crisi della giustizia a Ischia?

«Abbiamo deliberato di adottare un provvedimento forte come Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, affrontando l’intera problematica della Sezione Distaccata, con particolare attenzione ai settori del lavoro, dell’esecuzione e del penale. Inoltre, convocheremo un’assemblea degli iscritti non a Ischia, ma a Napoli, per coinvolgere l’intera avvocatura napoletana nella discussione. Nel frattempo, continueremo a sollecitare i vertici nazionali per ottenere risposte concrete. L’azione non si fermerà qui: andremo avanti con ulteriori iniziative fino a quando non verrà trovata una soluzione definitiva. Il nostro approccio è determinato ma costruttivo, senza alimentare polemiche sterili».

CONFLITTO GOVERNO-MAGISTRATURA: LE RIPERCUSSIONI SU ISCHIA

Il procuratore Gratteri si è espresso più volte contro la decisione del Governo di stabilizzare i tribunali minori, come quello di Ischia, ma anche quelli delle isole e dell’Abruzzo. Questa tensione tra governo e magistratura potrebbe avere ripercussioni sulla stabilizzazione della Sezione del Tribunale di Ischia?

«Il clima di scontro tra esecutivo e magistratura sta creando un forte pregiudizio per i cittadini. È fondamentale che entrambe le parti comprendano la necessità di evitare che questi contrasti abbiano ripercussioni sulla popolazione. La stabilizzazione della Sezione del Tribunale di Ischia è un atto necessario e giustificato da anni di richieste e dibattiti. Non intendiamo fare passi indietro, indipendentemente dalle posizioni individuali su questa questione».