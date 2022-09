Tribunale di Ischia, riprende l’attività giudiziaria con notizie pessime

Una battaglia che vede come protagonista per impedire che ciò accada l’avv. Gianpaolo Buono, presidente dell’Assoforense. E’ necessario tra l’altro che vengano nominati un giudice coordinatore e un soggetto apicale che governi l’intera impalcatura amministrativa. Mancano per coordinare e indicare le priorità per rendere funzionante l’ufficio giudiziario. Mentre oggi è tutto demandato a scelte singole e temporanee

Paolo Mosè | Oggi si ricomincia! Riaprono le aule di giustizia per la celebrazione dei processi penali e civili. Con quali prospettive? Pessime, secondo le ultime informazioni che giungono dai vari punti di potere che hanno la possibilità di decidere se tenere aperta o meno la sezione distaccata di Ischia. A fare muro sulla possibilità di qualche proroga sono i magistrati, i quali non si sono mai nascosti e hanno dichiarato esplicitamente che quantomeno a Ischia non vi sono le condizioni per poter continuare il rapporto che c’è stato fin qui e che risale a diverse centinaia di anni di storia. Con una geografia giudiziaria che partiva da Ischia e si allargava fino a Forio. Quei tempi sono finiti da un bel po’, come sono finiti i tempi in cui vi era una classe forense molto determinata, compatta, che faceva sentire il proprio peso e poneva in essere una serie di strategie vincenti. Oggi perlopiù vi sono alcuni avvocati che faccia a faccia dicono determinate cose e appena ci si volta negano tutto, anzi si rimangiano ciò che hanno detto poco prima. L’unico che è rimasto sul campo a portare avanti una battaglia difficile è il presidente dell’Assoforense Gianpaolo Buono. Coadiuvato da alcuni componenti del direttivo dell’associazione.

PORTONE CHIUSO

Ma prima di addentrarci su cosa accadrà da oggi al 31 dicembre, è necessario conoscere come si svolgeranno le attività giudiziarie in questo ufficio. Innanzitutto c’è una incognita che lascia perplessi. Le udienze che si svolgeranno quest’oggi saranno di transizione, i processi verranno sistematicamente rinviati. Così come quelli di giovedì, perché è stato assegnato un giudice togato che avrà l’obbligo di raggiungere l’isola d’Ischia solo per alcune settimane. Poi Dio vedrà. E’ barca senza comandante, non vi è più un giudice coordinatore da quando è stato trasferito il magistrato Eugenio Polcari ad altro ufficio della terraferma. Non vi è un magistrato che abbia la voglia di prendere le redini di questo ufficio, che pure appartiene a tutti gli effetti al tribunale di Napoli. Non c’è un dirigente amministrativo che sappia gestire questo ufficio, che è pur delicato. E ciò è stato evidenziato dallo stesso presidente del tribunale Elisabetta Garzo in un pubblico convegno organizzato nell’aprile scorso dagli avvocati isolani.

E quindi è palese che Ischia prima di ricominciare l’attività giudiziaria ha necessariamente bisogno, come il pane, di un giudice coordinatore che voglia svolgere fino in fondo questo delicato compito. E ben assistito da un direttore, che è necessario per governare e indirizzare il personale, a cui manca una guida e così facendo ognuno si auto alimenta e si gestisce senza avere un punto di riferimento. Nei palazzi di giustizia ci sono delle figure apicali che controllano sistematicamente tutto ciò che avviene in ogni cancelleria. Se non si inizia da qui, è inutile continuare a spingere per ottenere la tanto sospirata proroga. Proprio ieri l’avv. Cellammare ne ha detta una delle sue, senza neanche ponderare ciò che stava dicendo. E’ pronto a proporre al Congresso nazionale dell’avvocatura, ove lui è delegato, il tribunale delle isole del golfo. Per tribunale si intende una serie di giudici assegnati per coprire innumerevoli ruoli. Ad iniziare da un presidente del tribunale e via via anche a comporre un collegio per i processi più delicati. E poi è necessaria la presenza in loco di una procura della Repubblica, di un ufficio gip con tanto di responsabili e giudici, eccetera, eccetera.

Come si può realizzare tutto questo, se non riusciamo neanche ad avere la capacità di farci assegnare un giudice stabile? Ha ragione il presidente del tribunale quando afferma che non vi sono le condizioni per continuare a mantenere in piedi una struttura del genere. Quando non si ha la capacità o la volontà di aprire il portone al mattino per consentire agli avvocati e ai semplici cittadini di poter entrare in un ufficio pubblico e viene aperto a seconda dei voleri e delle particolari situazioni soggettive, tant’è che in più di un’occasione, invece delle 8.00 canoniche previste dal presidente del tribunale, il portone è stato spalancato in alcuni casi oltre le 9.20.

LA NUOVA NORMA COSTITUZIONALE

Si lancia così un messaggio negativo, come per dire: non siete capaci di aprire il portone all’ora stabilita, come potete pretendere di far funzionare come un orologio questa struttura? Nella consapevolezza che il personale, di fronte ad una chiusura al 31.12.2022, il 2 gennaio 2023 dovrà recarsi a lavorare presso il centro direzionale di Napoli. Per raggiungere entro le 8.00 l’ufficio saranno costretti ad alzarsi alle 5.30 per imbarcarsi sull’aliscafo delle 6.30, per essere puntuali sul posto di lavoro.

Lo capiscono? Fino a questo momento non vi sono segnali di fumo all’orizzonte che possano dare un sostegno al lavoro del presidente Gianpaolo Buono, che ha lavorato in tutto il mese di agosto per trovare i canali giusti per mantenere in piedi questo ufficio giudiziario. Anche nel mondo politico vi sono parlamentari e responsabili del settore giustizia dei vari partiti che hanno etichettato la sezione di Ischia come un posto da non frequentare, necessariamente da chiudere.

Domani si parte come si era conclusa la stagione giudiziaria. Con molte incognite e con la possibilità ormai più che matura che molti processi si concluderanno con diverse prescrizioni, perché a lungo andare senza un giudice stabile che rimanga almeno fisso qualche mese, di sentenze non ne vedremo. Salvo che non debba dichiarare la prescrizione delle accuse. Con somma felicità dello stesso imputato e anche del difensore. E’ quanto abbiamo registrato dopo il trasferimento del giudice Vizzi. Bei tempi, dirà qualcuno. Ma la speranza è l’ultima a morire.

Forse all’improvviso cambierà tutto con un botto elettorale del 25 settembre. Con la volontà di chi andrà a governare di dare ancora una chance a questa realtà e non solo, ritenendo che le isole d’Elba e Lipari hanno tutto il diritto di continuare ad avere una realtà giudiziaria, come peraltro è “imposto” dalla nuova norma costituzionale sulla insularità, al fine di garantire alle popolazioni più disagiate di avere i servizi previsti dallo Stato. Anche di fronte a questa norma costituzionale, dal Ministero della Giustizia non arrivano segnali di apertura sostanziale ed in particolare dall’attuale ministro guardasigilli, che più volte si è dichiarata indisponibile per una proroga. Dando sempre parere contrario ad ogni emendamento proposto da qualche deputato o senatore. Intervenendo in Commissione Giustizia alla Camera per il tramite del capo Gabinetto. E in quell’occasione la proposta di proroga per le tre realtà isolane venne accantonata. Per motivi prettamente economici – si disse – per un importo di circa 100.000 euro, mentre tutte le altre spese ricadono sulle spalle degli Enti locali.

L’INIZIATIVA DI GIANPAOLO BUONO

L’Assoforense, proprio in relazione alle elezioni politiche che si svolgeranno tra qualche settimana, ha mandato una nota alle segreterie dei partiti che sono impegnati ad attirare il voto popolare. Oggetto dell’istanza, capire quale è l’intenzione di ogni singolo partito in ordine al mantenimento delle sezioni di Ischia, d’Elba e Lipari: «In vista delle consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre 2002 ed approssimandosi la scadenza del 31.12.2022 dell’ultima proroga concessa per il mantenimento temporaneo delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Portoferraio e Lipari, nell’interesse delle comunità dei cittadini delle isole di Ischia, Elba e dell’Arcipelago delle Isole Eolie, chiediamo alle segreterie di tutti i partiti di comunicarci le proprie intenzioni in ordine alla sorte da riservare agli uffici di tribunale sulle predette isole minori, alla luce della nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione a mente del quale, “la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”. Restiamo in attesa di un cortese riscontro e di un eventuale confronto su tale problematica».

Attendete che i partiti rispondano. Il Pd già da tempo si è detto contrario e lo ha manifestato nelle sedi competenti, mentre taluni altri sono rimasti indifferenti.