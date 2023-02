Tribunale di Ischia, missione “civile”. Il presidente Garzo mette ordine per la gestione di 5.778 “processi”

Gaetano Di Meglio | Partiamo dalla fine: “il presente provvedimento sarà esecutivo, ai sensi dell’art. 40 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, dalla data in cui il Consiglio Giudiziario avrà espresso unanime parere favorevole”. E’ questa la premessa, necessaria, per comprendere il contenuti del decreto numero 46/2003 dell’ufficio di presidenza del Tribunale Ordinario di Napoli emesso il 2 febbraio 2023.

Alla base di questo decreto, ascoltando i rumors che circolano nella Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia, sembrano ci siano state diverse segnalazioni e note circa la gestione del settore Civile del Tribunale. Una vicenda che in qualche modo dovrebbe essere figlia dei discorsi che si fanno tra il Tribunale e il Bar del Sole e che vedono come protagonisti i “soliti noti”. Quelli che poi, prima vengono accusati dal Consiglio Superiore della Magistratura e poi assolti dalla Corte di Cassazione. Ma questa è un’altra storia.

Il presidente del tribunale, la dottoressa Elisabetta Garzo, però, ha firmato il decreto numero 46 per stabilire la “Perequazione dei ruoli dei giudici togati ed onorari del settore civile della Sezione Distaccata di Ischia” e, come detto, sarà esecutivo solo dopo l’unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

“Il presidente del Tribunale, letto il decreto legge n. 186/2022 con il quale è stata disposta, tra l’altro, la proroga della Sezione distaccata di Ischia fino al 31 dicembre p.v.; rilevato che il settore civile della suddetta Sezione presenta una situazione di forte criticità, a causa di un notevole arretrato accumulatosi nel corso del tempo e per la mancanza di magistrati togati da destinarvi in via definitiva;

Rilevato che, allo stato, operano presso il suddetto settore due magistrati togati, la dott.ssa Rosamaria Ragosta, assegnata ai sensi degli artt. 262 e ss. della vigente circolare consiliare sulle tabelle a decorrere dal 15 giugno u.s., e il dott. Ettore Pastore Alinante, assegnato provvisoriamente fino a sei mesi con il decreto n. 7/2023 a decorrere dal 30 gennaio u.s., nonché due giudici onorari, le dottoresse Olimpia Criscuolo e Maria Pia De Riso; Considerata, quindi, la necessità di adottare i dovuti provvedimenti per assicurare il buon andamento dell’Ufficio e la trattazione in tempi ragionevoli dei procedimenti, anche al fine di conseguire gli obiettivi di risultato posti nel PNRR; Letta la nota con la quale la dott.ssa Rosamaria Ragosta, nominata con il decreto n. 270/2022 magistrato coordinatore della Sezione distaccata di Ischia, propone, a seguito dell’assegnazione provvisoria del dott. Ettore Pastore Alinante, una riorganizzazione del settore civile che miri, nel perseguimento degli scopi di efficienza sopra indicati, ad una redistribuzione razionale dei carichi di lavoro con un coinvolgimento maggiore dei giudici onorari;

Premesso che sui ruoli dei togati pendono attualmente i seguenti procedimenti: dott.ssa Rosamaria Ragosta circa 1080 procedimenti di contenzioso ordinario; n. 51 giudizi di esecuzione mobiliare (sottratti alla competenza dei GOP); n. 72 procedimenti di volontaria giurisdizione;

dott. Ettore Pastore Alinante (ruolo ex Polcari): circa 839 giudizi di contenzioso ordinario; n. 37 giudizi di esecuzione mobiliare (sottratti alla competenza dei GOP), 86 procedimenti di volontaria giurisdizione;

Premesso, altresì, che i GOP del settore civile della sede distaccata sono così impiegati:

dott.ssa Maria Pia De Riso: delegata, giusta decreto n. 441/2022, allo svolgimento delle attività di audizione domiciliare in materia di volontaria giurisdizione, relative alle procedure iscritte sul ruolo della dott.ssa Ragosta;

dott.ssa Olimpia Criscuolo: assegnataria di un ruolo ad esaurimento per quanto attiene al contenzioso, formato con il decreto n. 22/2019, sul quale pendono, allo stato, 256 procedimenti, oltre a quelli di cui il predetto GOP si è già riservato di decidere; assegnataria del ruolo esecutivo mobiliare per le procedure non eccedenti la competenza dei giudici onorari, allo stato composto da 3357 procedimenti;

Rilevato che, in ragione di quanto suesposto, la dott.ssa Ragosta propone le seguenti misure organizzative:

a) Io scardinamento di tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione dai ruoli dei togati e loro assegnazione, previa formazione di un ruolo autonomo, al GOP dott.ssa Maria Pia De Riso, atteso che la stessa vanta pregresse competenze in materia, oltre ad essere attualmente titolare della metà delle procedure per effetto del decreto n. 441/2022;

b) l’assegnazione di tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione di nuova iscrizione alla dott.ssa Maria Pia De Riso;

c) lo scardinamento dei procedimenti contenziosi ordinari dal ruolo ad esaurimento del GOP dott.ssa Olimpia Criscuolo, ad eccezione di quelli per i quali il predetto GOP si è riservato in decisione, e loro assegnazione alla dott.ssa De Riso;

ed inoltre:

d) che il GOP dott.ssa De Riso tratti tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione e quelli del contenzioso ordinario, di cui al punto C), all’udienza del lunedì, dato che si tratta di un giorno già fissato per le procedure di volontaria giurisdizione già fissate;

e) che al GOP dott.ssa Olimpia Criscuolo restino assegnati, conformemente a quanto disposto con il decreto n. 22/2019, tutti i procedimenti esecutivi mobiliari, non eccedenti la competenza dei giudici onorari, nonché quei procedimenti contenziosi ordinari, ancora pendenti sul proprio ruolo, per i quali la stessa si è già riservata in decisione;

f) che siano confermate per il GOP dott.ssa Criscuolo le udienze del lunedì e del mercoledì, già tabellarmente previste, atteso che non sarebbe gestibile in una unica udienza il cospicuo numero di procedimenti pendenti sul proprio ruolo; Considerato, pertanto, che, all’esito della predetta riorganizzazione:

1) la dott.ssa Ragosta risulterebbe assegnataria di 1080 giudizi di contenzioso civile e di 51 giudizi di esecuzione mobiliare sottratti alla competenza del GOP (pignoramenti di valore superiore a 30.000,00 euro);

2) il dott. Pastore Alinante risulterebbero assegnatario di 839 giudizi di contenzioso ordinario e di 37 giudizi di esecuzione mobiliare sottratti alla competenza del GOP (pignoramenti di valore superiore a 30.000,00 euro);

3) il GOP dott.ssa Maria Pia De Riso risulterebbe assegnataria di 158 procedure di volontaria giurisdizione e di 256 giudizi di contenzioso ordinario ad esaurimento;

4) il GOP dott.ssa Olimpia Criscuolo risulterebbe assegnataria di 3357 cause di esecuzione mobiliare, pendenti sul proprio ruolo, il quale sarà integrato dai procedimenti esecutivi mobiliari di nuova iscrizione, nonché assegnataria delle cause del contenzioso ordinario per le quali si è già riservata in decisione;

Ritenuto di poter condividere la proposta così come formulata dalla dott.ssa Ragosta, in quanto risulta idonea allo smaltimento più rapido delle pendenze da parte dei magistrati togati e al tempo stesso a prevenire, con l’ausilio dei giudici onorari, la formazione di ulteriore arretrato;

Ritenuto, altresì, che la presente proposta sia coerente anche con la previsione dell’art. 178 della vigente circolare consiliare sulle Tabelle, atteso che l’assegnazione di un ruolo autonomo al GOP rappresenta, per la cronica carenza di organico della sede distaccata e per il cospicuo numero di procedimenti pendenti, una misura imprescindibile per fronteggiare la domanda di giustizia; Ritenuto, altresì, di condividere la proposta di diminuzione degli affari attribuiti al GOP dott.ssa Criscuolo, in modo da consentire al predetto GOP di definire sollecitamente i giudizi di cui si è già riservata di decidere nonché quelli per i quali sono decorsi i termini di deposito delle sentenze e per i quali, all’esito della verifica semestrale sui ritardi, è stato predisposto e concordato in data 30 novembre u.s. un apposito piano di rientro;

Letti gli artt. 167 e 40 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari e ritenuta l’urgenza di provvedere, avendo debita considerazione delle ragioni di urgenza che sono implicite in un provvedimento volto ad assicurare la più rapida definizione dei procedimenti di più antica iscrizione, nel rispetto ai termini di cui all’art. 2 comma 2 bis L. 89/2001;

dispone lo scardinamento dai ruoli della dott.ssa Ragosta e del dott. Pastore Alinante delle cause di volontaria giurisdizione e loro assegnazione al GOP De Riso con contestuale formazione di un ruolo autonomo;

lo scardinamento dei procedimenti contenziosi ordinari dal ruolo ad esaurimento assegnato al GOP dott.ssa Olimpia Criscuolo, ad eccezione di quelli per i quali il predetto GOP si è riservato in decisione, e loro assegnazione alla dott.ssa De Riso;

che il GOP dott.ssa De Riso tratti tutte le cause, sia del contenzioso che di volontaria giurisdizione, a lei assegnate all’udienza di lunedì di ogni settimana;

che al GOP dott.ssa Criscuolo restino assegnati tutti i procedimenti esecutivi mobiliari, non eccedenti la competenza dei giudici onorari, nonché quelli contenziosi ordinari per i quali si sia riservata in decisione;

che il GOP dott.ssa Criscuolo celebri udienza il lunedì e il mercoledì;

e pertanto, all’esito della presente variazione tabellare, il calendario delle udienze del settore civile della Sezione distaccata di Ischia sarà così strutturato: ruolo dott.ssa Ragosta: lunedì e mercoledì; ruolo dott. Pastore Alinante (ex Polcari): mercoledì e venerdì; ruolo GOP dott.ssa De Riso: lunedì; ruolo GOP dott.ssa Criscuolo: lunedì e mercoledì.

Il presente provvedimento sarà esecutivo, ai sensi dell’art. 40 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, dalla data in cui il Consiglio Giudiziario avrà espresso unanime parere favorevole. Si comunichi, ai sensi dell’art. 41, al sig. Presidente della Corte di Appello, al Magistrato Coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia e ai magistrati interessati, nonché al Presidente Coordinatore del Settore Civile, al Dirigente Amministrativo e a tutti gli uffici interessati dall’esecuzione del predetto provvedimento”.