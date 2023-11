Tribunale di Ischia, c’è l’emendamento per la proroga al 2024

Fratelli d’Italia e il senatore Sergio Rastrelli mantengono l’impegno assunto con l’isola e domani mattina, 8 novembre, ai lavori del senato sarà approvato l’emendamento 14.0.1 durante i lavori per la “Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” che prevede la proroga della funzionalità della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

“Come abbiamo dimostrato – ci ha detto Maria Grazia Di Scala, coordinatrice isolana di FDI – il governo mantiene le promesse fatte. Con l’emendamento dell’amico Rastrelli arriva la proroga al 2024 del nostro tribunale. Un passaggio importante che consente al sottosegretario Delmastro Delle Vedove, da poco cittadino onorario di Forio, di avviare il processo di stabilizzazione definitiva del nostro tribunale. E’ importante evidenziare che questa risposta non può essere relativa solo all’isola d’Ischia ma debba contemperare anche le esigenze delle isole di Lipari e Portoferrario dove, è evidente, il diritto alla giustizia deve essere ugualmente garantito”

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Il termine di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».