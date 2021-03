Tribunale di Ischia, «Al Giudice di Pace episodio camorristico»

Paolo Mosè | Nel post sulla chat “La nuova Curia” l’avv. Alberto Barbieri ha lanciato pesantissime accuse sulla gestione dell’ufficio del Giudice di Pace. Su come si procede alle richieste degli atti, al deposito dei fascicoli. Il tutto deve passare necessariamente per un solo avvocato, mentre agli altri è fatto divieto di raggiungere l’ufficio.

Non sono bastate più di una pec per chiedere i verbali di un processo su cui pende un ricorso, che non può essere ultimato per mancanza degli atti necessari. Solo dopo numerose proteste e viaggi “scalzi” al Giudice di Pace, qualcosa si è mosso. Questo non è bastato a frenare l’avv. Barbieri, che ha preannunciato che presenterà una denuncia al Giudice di Pace lamentando che in questo ufficio si è creato una sorta di clientelismo. A parlare e a far comprendere ciò che ha denunciato per iscritto il legale, è ciò che ha pubblicato sulla chat “La nuova Curia”: «Episodio camorristico alla cancelleria del Gdp di Ischia.

Sistema clientelare favorisce il piacere, la cortesia alla affermazione del diritto del cittadino ma sopratutto di noi avvocati.

E’ evidente che c’é chi si avvantaggia di questo sistema controlla il tutto e si crea popolarità e consensi tra la massa di tutti i colleghi appecoronati.

Mai in 50 anni di professione ho assistito a simili fatti. E’ vero che la giustizia é marcia ma il marcio si annida anche nelle sue strutture portanti che dovrebbero essere la macchina a tutela del diritto del cittadino.

Ricordo episodi da politici della democrazia cristiana degli anni ‘60 allorché gli stessi nei nostri paesi recapitavano al cittadino anche i certificati di residenza, contrabbandando con ciò il diritto con il favore.

Comunico ai colleghi che provvederò in prima persona come solitamente faccio a denunciare il sistema e la responsabilità anche penale dei soggetti implicati.

La sottoscritta comunicazione è indirizzata solamente a quei colleghi che non hanno le orecchie foderate di prosciutto e che spero non si limitino ad un annuire a quanto denunciato ma associno la loro voce a questa mia denuncia per scardinare un sistema clientelare e camorristico».

A sostegno di questa tesi e del malfunzionamento presso questo ufficio è intervenuto sulla stessa chat l’avv. Antonio Carotenuto, che ha voluto anche sottolineare che questa situazione è da ritenersi vergognosa: «Alberto mi trovi pienamente concorde. Non so cosa sia accaduto nel particolare ma certamente non è condivisibile questo modo di gestire del tribunale. Io, come ben sai, da diversi anni pratico solo sporadicamente questa sezione distaccata di tribunale frequentando altre giurisdizioni per passione professionale ma quello che vedo e quello che sento mi fa vergognare di essere un avvocato. Sopratutto ischitano. Quindi come ben vedi fette di prosciutto sulle orecchie io non ne ho».

Altri avvocati sono intervenuti per condividere una situazione anomala che non è presente in altri uffici giudiziari italiani ed alcuni sono pronti a denunciare in sede penale ulteriori episodi di cui sono stati primi attori e di essersi scontrati con una gestione che è conosciuta da tutti e che pochi hanno manifestato di rendere pubblica.