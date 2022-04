Tribunale a rischio, dal 10 al 18 maggio niente processi! La protesta degli avvocati

Paolo Mosè | Le nubi sul palazzo di giustizia non si diradano proprio. Anzi, si sono ulteriormente addensate. Con la pronuncia del presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, intervenuta all’assemblea degli avvocati dell’isola d’Ischia per comunicare anche che non sarà possibile la presenza di un giudice per la feriale. Di converso tutte le richieste urgenti e gli atti non rinviabili saranno trattati da un giudice presso la sede centrale. Dando anche la motivazione: la difficoltà di reperire magistrati anche a Napoli e di conseguenza diventa problematiche riempire il vuoto alla sezione isolana. A questa decisione gli avvocati al termine dell’assemblea hanno votato all’unanimità l’astensione da tutte le udienze dal 10 al 18 maggio. Una risposta per l’Associazione Forense irrinunciabile, perché ancora una volta l’ufficio periferico della giustizia risulta essere penalizzato.

L’unica notizia buona, nella sostanza, è stato l’intervento del sindaco di Napoli e della Città Metropolitana prof. Gaetano Manfredi. Il quale ha ribadito dinanzi al presidente del tribunale e ad una folta rappresentanza dell’avvocatura napoletana e isolana che sarà al fianco delle sei comunità in difesa della sezione del tribunale. Ribadendo che Ischia non può essere ancora una volta penalizzata e abbandonata costringendo ad un ulteriore sobbarco anche economico per raggiungere la sede centrale in caso di chiusura al 31.12.2022.

MOBILITAZIONE DEGLI STUDENTI

Presenti in sala il presidente Garzo; i sindaci dell’isola ad eccezione di Casamicciola che non è una novità, perché a quanto pare se ne frega della presenza o meno del presidio giudiziario; il presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Antonio Tafuri; il presidente dell’Associazione Disabili Isola d’Ischia Rosa Iacono con alcuni giovani che non hanno più la possibilità di potersi muovere da soli con una certa padronanza. Ci sono poi stati i collegamenti via Skype che hanno ulteriormente arricchito il dibattito. Ma soprattutto ha avuto un impatto positivo la presenza degli studenti degli istituti superiori presenti sull’isola d’Ischia, il cui rappresentante ha preso la parola subito dopo l’introduzione dell’avv. Gino Di Meglio che ha gestito i lavori. Il quale ha riferito che dobbiamo dirlo una volta per tutte che esistono difficoltà di collegamento tra la terraferma e le tre isole. E a chiedere la difesa del presidio giudiziario non è solo l’avvocatura, ma l’intera società civile presente, ad iniziare dagli studenti. Che ha la consapevolezza di iniziare una battaglia per evitare gravissimi disagi alla popolazione. E a coloro che hanno la disabilità, i quali con la chiusura subirebbero i maggiori danni non solo economici, ma soprattutto logistici. Rinfacciando al Parlamento e al governo che sono state tenute in funzione realtà giudiziarie molto più piccole di quella ischitana e che operano in un bacino di utenza più contenuto.

Il rappresentante degli studenti, Marco Trofa, ha mostrato padronanza di linguaggio per trasmettere agli attenti operatori della giustizia presenti che gli studenti sono pronti a combattere al fianco dell’avvocatura, perché tutte le realtà economiche e sociali debbono farsi sentire in un’unica voce. Definendo una ingiustizia la eliminazione della sezione, peraltro voluta da burocrati romani. Sussiste il pericolo che oggi si inizi con l’eliminazione del presidio giudiziario, domani toccherà alla sanità e poi alla scuola. «Noi studenti lanciamo l’appello a tutti voi di collaborare perché siamo assetati di futuro. Per noi è inaccettabile la chiusura del presidio perché così si va a ledere il diritto di ogni singolo cittadino».

SULL’ISOLA 4.600 DISABILI

Il sen. Urraro in videoconferenza ha ribadito il suo no secco ad ogni tentativo di chiusura. «A Ischia deve essere garantito il presidio giudiziario come in molte altre realtà. Noi parlamentari del Senato siamo consapevoli che bisogna trovare in tempi rapidissimi una soluzione a questo problema con l’approvazione della proroga, se non della stabilizzazione».

Il dato che ha più colpito è il numero dei disabili che è stato snocciolato da Rosa Iacono e che il presidente del tribunale ha recepito e nel suo intervento ne ha fatto anche un breve passaggio: «Sull’isola d’Ischia ci sono ben 4.600 disabili che hanno bisogno anche della presenza di un ufficio giudiziario aperto e funzionante, perché è necessario continuare a dare assistenza a chi ne ha bisogno. E voglio ricordare che il palazzo di giustizia è tutto a carico del Comune d’Ischia. Il Ministero paga solo i dipendenti. Con la chiusura, per portare i disabili, i cittadini e le forze dell’ordine, aumenterebbero a dismisura i costi. Creando al tempo stesso disfunzioni in altri settori vitali per la vita del nostro paese. Perché chiuderlo? Se il problema è il Ministero è giusto dire che siamo gestiti da cavolfiori».

Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha inteso ribadire un concetto già più volte espresso: «Questa non è una battaglia di una sola categoria, ma di tutta la realtà isolana. Se dovesse chiudere, inizieremmo un regresso significativo per l’intera comunità. Sarebbe un vero e proprio attentato nei confronti di 70.000 cittadini che hanno gli stessi diritti di coloro che vivono in terraferma. E’ necessario l’intervento del Parlamento che prenda coscienza delle difficoltà e delle distanze, che sono palesi per le isole minori per raggiungere la terraferma».

ISOLE MINORI DA TUTELARE

Molto atteso l’intervento del sindaco della Città Metropolitana Manfredi, che ha esordito con un punto fermo e che ha fatto capire fino in fondo quale sarà la sua posizione: «E’ un tema, questo che si sta dibattendo, che mi sta particolarmente a cuore e che conosco bene. Il presidio giudiziario è fondamentale per l’isola d’Ischia ed è per questo che bisogna porre in essere ogni sforzo possibile per salvaguardarlo. Io personalmente sono pronto, come sindaco metropolitano, a sostenere questa battaglia e a garantire ogni ulteriore iniziativa, sia sotto l’aspetto economico che organizzativo per renderlo funzionante e all’altezza dei tempi. Ma necessita uno sforzo comune di tutti insieme, perché perdere il presidio sarebbe una sconfitta per tutti. E comunque voglio concludere ribadendo il mio totale impegno».

Il sindaco di Forio e presidente dell’Ancim, Francesco Del Deo, ha ricordato che per questo singolo ufficio sono state portate avanti iniziative, battaglie diventando una storia infinita. E aggiungendo che «le isole minori non sono dei luoghi di vacanza, ma realtà con una serie di problematiche che bisogna affrontare e risolvere. Non si può cassare una realtà, un servizio a fronte di una popolazione di oltre 70.000 abitanti che chiedono delle garanzie allo Stato. Quello stesso Stato garantisce la presenza e funzionalità di un tribunale con tanto di Procura per la città di Isernia, che vanta poco più di 21.000 abitanti. E’ inaccettabile che si vada a chiudere una realtà mentre il Parlamento ha già più volte trattato e approvato la modifica dell’art. 119 della Costituzione che dà una maggiore attenzione a quelle realtà insulari».

LA PROVOCAZIONE DI GIANPAOLO BUONO

Contemporaneamente all’assemblea di Ischia si svolgeva a Roma il plenum nazionale dell’avvocatura italiana. In collegamento con il consigliere nazionale Francesco Caia e il vice presidente Francesco Greco, i quali hanno ribadito che ci sarà una battaglia per garantire la giustizia di prossimità e chiederanno al ministro della Giustizia delle garanzie soprattutto per le isole minori. Per dimostrare che lo Stato è presente anche in luoghi lontani e per la difesa della democrazia.

Da remoto hanno preso la parola il presidente degli avvocati di Lipari, il quale ha ricordato che ciò che viene chiesto al Ministero è un nostro diritto, mentre il presidente forense dell’Elba ha descritto una situazione molto più cupa, spiegando che la situazione non è cambiata molto rispetto a qualche settimana fa. Confermando di aver messo in campo ogni tentativo, ma dal Ministero e da alti vertici della magistratura giungono segnali per nulla favorevoli alla proroga.

L’intervento di Gianpaolo Buono è stato in qualche modo una provocazione per ottenere dal presidente Garzo una presa di posizione ben precisa: «Sull’attuale situazione del nostro ufficio isolano noi siamo consapevoli che non va bene, non funziona e questo mortifica quotidianamente soprattutto l’avvocatura. Noi siamo di fronte ad una battaglia difficile e ne siamo consapevoli, ma voglio anche dire che affianco a noi e insieme a noi vi è una intera comunità. Chiedo a lei, presidente Garzo, di capitanare questa nostra battaglia con il Ministero per ottenere pari dignità per la sezione di Ischia e se non la condivide disponga l’immediata chiusura dell’ufficio giudiziario di Ischia…».

I sindaci di Barano Gaudioso e di Serrara Fontana Iacono si sono detti preoccupati della ricaduta per le realtà da loro amministrate in termini di risposta di giustizia ed anche per un costo in più per difendersi o per far valere un proprio diritto.

LE STILETTATE DEL PRESIDENTE GARZO

Il presidente del tribunale Garzo ha esordito sottolineando il pieno rispetto per l’isola e degli attuali disagi che incontrano le sei realtà cittadine. Parte la prima stilettata: «Oggi alla sezione non è in servizio nessun giudice togato. Partiamo dall’escludere la struttura del Giudice di Pace. In questo ragionamento a fronte di un numero elevato di procedimenti, necessitano ben tre giudici civili e un giudice penale. Per dire che è una struttura funzionante e che risponde ai requisiti previsti. Io mi sono trovata di fronte a numerose difficoltà e in particolare con il Consiglio giudiziario, che ha bocciato tutti i provvedimenti da me disposti ogni qualvolta ho deciso di spostare un giudice a Ischia. In questo momento, quindi, non viene garantito alcun servizio di giustizia e voglio ricordare all’avv. Buono che io non ho il potere di mantenere o chiudere anticipatamente la sezione distaccata. Bisogna innanzitutto partire da un organico serio e duraturo, se si vuole veramente iniziare un nuovo percorso. Oggi alla sezione di Ischia abbiamo una situazione amministrativa disastrosa. Con il direttore di Cancelleria Conte che fa quello che vuole, entra ed esce quando vuole. Se andate a leggere le relazioni degli ispettori emergono gravi irregolarità. Dall’altro abbiamo una situazione diversa al Giudice di Pace, da quando si è insediato il funzionario Rumolo, che ha pubblicato ben 3.000 sentenze che erano state dimenticate in qualche armadio, ma i giudici che le hanno emesse sono stati regolarmente pagati. Se ci deve essere il presidio di legalità sull’isola d’Ischia, ha l’obbligo di funzionare bene e con risposte certe. Il mio impegno sarà quello di descrivere con esattezza la realtà dell’isola in tutte le sedi».

Per il presidente degli avvocati napoletani Tafuri è necessario compiere un unico sforzo comune per individuare l’obiettivo, al fine di garantire la giustizia ad Ischia. Mentre il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ha rimarcato che gli isolani non sono cittadini di serie B ed ha auspicato che il presidente del tribunale mostri la propria vicinanza alla battaglia da poco iniziata dalle sei comunità isolane.

Ha concluso l’avv. Alberto Barbieri, uno dei decani della classe forense isolana. Ricordando che per difendere il palazzo di via Michele Mazzella l’avvocatura ha dovuto sempre combattere per evitare scelte capotiche provenienti da quel Ministero della Giustizia o da magistrati soloni. Negli anni addietro si vantavano ben diciannove dipendenti e a causa di errori originari voluti dal Ministero si è creata una situazione di sfaldamento e di crisi. Chiedendosi: «Dove sono i nostri senatori ed europarlamentari?». Nelle aule dove si legifera e in qualche caso anche a salvaguardare soprattutto i loro interessi.