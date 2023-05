Triathlon Olimpico di Ispani, 22^ posizione assoluta e podio di categoria per Michelangelo Di Maio

Il 20 e 21 maggio , in località Capitello, nel comune di Ispani , si è tenuto il “Triathlon Festival” una die giorni di sport con la gara Sprint del sabato, il campionato italiano di Para-Aquathlon la domenica mattina e la gara sulla distanza olimpica nel primo pomeriggio. Nel Triathlon Olimpico ha partecipato anche l’atleta isolano Michelangelo Di Maio che con il tempo di 2 ore 8 minuti e 28 secondi si è classificato 22^ assoluto e terzo della sua categoria dopo 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Per Michelangelo questo è il primo dei due Olimpici stagionali in programma, il 3 giugno sarà il gara al DeeJayTri di Milano, una delle gare di triathlon più partecipate d’Italia.