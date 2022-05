Triathlon. Giù i veli da Ischia Sunset Triathlon

Giù i veli dalla undicesima edizione di Ischia Sunset Triathlon, la competizione che domani mattina vedrà impegnati tanti atleti (campani e non) sul lungomare della Chiaia e per le strade del comune di Forio. Oggi pomeriggio al “Sorriso” (17.30), si terrà la cerimonia di presentazione dell’evento che vedrà in Justine Mattera la madrina. La showgirl torna nella sua terra d’origine per dare importanza e visibilità alla manifestazione anche nei panni di atleta e mamma di atleti. Justine racconterà la sua storia di successo nello sviluppo dell’attività professionale e sportiva senza rinunciare alla femminilità, facendo riferimento al suo ultimo progetto, il libro “Just me: Quante vite ci stanno in 50 anni?” edito da Cairo. Questa presentazione è per l’autrice una delle più sentite considerando il legame affettivo con il territorio e l’emozione di poter gareggiare “in casa”.

– foto Franco Trani –