Tri Week di Villamare, due podi per il team isolano di Triathlon￼

Alla gara di triathlon sprint, che si è svolta sabato 18 giugno a Villammare nel cuore del Cilento, hanno partecipato anche tre atleti della Cicliscotto Triathlon Ischia.

Per Bruno Scandiuzzi e Michelangelo Di Maio c’è stata anche la soddisfazione di conquistare il podio di categoria, Mimmo Ruopoli ha percorso un giro in più di corsa e pertanto la sua classifica è stata falsata dal tempo in più impiegato nell’ultima frazione di gara. Questa prima edizione si è svolta nella bellissima frazione balneare del comune di Vibonati al centro del golfo di Policastro.