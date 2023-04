Sabato 15 aprile 2023, alle ore 10, presso la Basilica Pontificia del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Maria Maddalena di Casamicciola Terme, dopo la pausa dello scorso anno a causa del noto triste evento che ha colpito la cittadina, la Pro Loco Casamicciola Terme APS ha promosso la trentatreesima Rassegna “Prof. Raffaele Sena” degli studenti di musica dell’isola d’Ischia, nella convinzione che “Niente garantisce al seme la sua rinascita. Ma il seme ha troppo desiderio di luce” (Fabrizio Caramagna).

L’evento nasce con l’intento di valorizzare la diffusione della cultura musicale ad ogni livello, offrire una qualificata opportunità ai giovani studenti di musica di far partecipe l’intera collettività della loro esperienza artistica e favorire la pratica della musica d’insieme.

L’iniziativa vuole, inoltre, promuovere, soprattutto a livello locale, le attività creative dei giovani, fornendo loro delle opportunità di crescita poco esaltate e favorite, per venire incontro alla vitale necessità dei giovani di poter comunicare le proprie esperienze, di poter dialogare e confrontarsi in una società in cui è estremamente difficile poter emergere, farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto e consapevole.

La Rassegna è intitolata al prof. Raffaele Sena (1908-1998), di cui quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario della scomparsa, indimenticabile fondatore e presidente degli Amici della Musica dell’isola d’Ischia, nonché lungimirante operatore turistico a cui l’isola d’Ischia deve tanto soprattutto per l’instancabile sua opera per far conoscere Ischia oltre i confini nazionali. Fu proprio il prof. Sena a volere tale appuntamento con i giovani della nostra isola e, fino ad oggi, la manifestazione raccoglie unanimi consensi presso i giovani musicisti isolani. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.