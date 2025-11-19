Trent’anni dopo: la memoria che illumina il futuro. Roberta e Pasquale raccontano Antonio Raimondo: «Papà era la nostra forza silenziosa»

Il 18 novembre 1995 non è soltanto una data incisa su una lapide o nei registri della memoria collettiva: è una ferita aperta nel cuore di due comunità che, dopo trent’anni, tremano ancora nel pronunciare due nomi che pesano come il silenzio, Antonio Raimondo e Nina Scotto di Perrotolo.

Lui era un ispettore capo della Polizia di Stato, lei un’infermiera. Due vite diverse, unite dallo stesso destino. Roberta e Pasquale Raimondo, figli di Antonio, hanno scelto di condividere con noi i loro pensieri, la loro memoria, la loro verità Abbiamo chiesto loro di raccontarci com’era il loro papà, che cosa ha lasciato nei loro cuori, come si impara a convivere con un’assenza così grande.

Roberta e Pasquale, sono passati trent’anni da quel giorno che ha segnato profondamente la vostra vita, quella della vostra famiglia e anche della nostra isola.

Qual è oggi il ricordo più vivo che conservate di vostro padre, come uomo e come figura familiare?

“Il ricordo più vivo che abbiamo di nostro padre è il suo sorriso sincero. Papà era buono, diretto, onesto, sempre pronto ad aiutare tutti e con un grande senso del dovere. Era un papà affettuoso, ma anche un uomo molto forte, che sapeva trasmettere fiducia e amore”.

Chi era vostro padre al di là della tragedia? Cosa vi ha lasciato nel cuore, nei valori, nel modo di affrontare la vita?

“Al di là di quella tragedia nostro padre era una persona semplice, e piena di valori. Veniva da Grazzanise, un piccolo paese del Casertano, ma aveva grandi sogni e un fortissimo senso dello Stato. Era un copilota-specialista della Polizia di Stato, un lavoro che amava e che viveva con grande passione e orgoglio.

Ci ha insegnato che la vera forza è nella gentilezza e nell’onestà, che si può essere determinati senza mai perdere l’umanità. Ci ha lasciato nel cuore il valore del rispetto, del sacrificio e del fare le cose con amore, anche quando nessuno le vede. Da lui abbiamo imparato a camminare a testa alta, ad affrontare la vita con coraggio, anche quando fa male”.

Con il passare degli anni, il dolore si trasforma ma resta. Come avete vissuto questo lungo percorso personale e familiare? C’è stato un momento in cui avete sentito che il ricordo poteva diventare anche forza?

“Il dolore, col tempo, cambia volto. All’inizio è stato difficile accettare una perdita così improvvisa, ma col passare degli anni abbiamo imparato che ricordare non significa soffrire, ma tenere viva la presenza di chi abbiamo amato. Insieme a nostra madre, abbiamo scelto di non farci schiacciare dal dolore, ma di tenerlo come una parte viva della nostra storia. E così, piano piano, il ricordo di papà è diventato una forza.

Il momento in cui abbiamo sentito davvero che poteva trasformarsi è stato quando, negli anni, abbiamo visto che la sua storia continuava a essere ricordata, che a Procida così come a Grazzanise si parlava di lui e di Gaetanina Scotto di Perrotolo non solo per come sono morti, ma per quello che rappresentavano: due persone che hanno dato la vita per servire gli altri.

In quei momenti abbiamo sentito che la memoria può essere luce, non solo dolore.

È stato proprio questo il motivo per cui in occasione del 30 anniversario della sua scomparsa abbiamo deciso di organizzare una giornata di beneficenza al centro trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli, convinti del fatto che il suo volo non è finito, ha solo cambiato direzione, posandosi dove la vita ha ancora bisogno di coraggio”.

In questi trent’anni non avete come famiglia mai smesso di cercare la verità e di chiedere giustizia. Cosa ne è venuto fuori?

“Abbiamo sempre cercato la verità, perché per noi non era solo una questione di responsabilità, ma di rispetto per la vita di mio padre e di Gaetanina.

Le indagini e i processi hanno fatto emergere molte cose, ma non sempre abbiamo avuto risposte pienamente soddisfacenti. Purtroppo, dopo anni di iter giudiziari, nessuno è stato ritenuto realmente responsabile di quanto accaduto.

Questo lascia un’amarezza profonda, ma anche una convinzione: la memoria e la giustizia non coincidono sempre nelle aule dei tribunali, ma possono continuare nel cuore delle persone. Da quella ricerca, però, è nata anche una consapevolezza: l’importanza della sicurezza nei voli di soccorso, della formazione, delle regole che possono salvare vite. Se qualcosa di buono è uscito da tutto questo, è che la loro tragedia ha acceso un faro su aspetti che non possono essere dimenticati”.

Guardando oggi al passato e a tutto ciò che è stato fatto, cosa vi augurate che resti nel cuore delle persone, soprattutto delle nuove generazioni, rispetto a quanto è accaduto e alla memoria di tuo padre e di Nina Scotto di Perrotolo?

“Vorremmo che le nuove generazioni capissero che dietro ogni uniforme c’è una persona, con la propria vita, la propria famiglia, i propri sogni.

Una persona che ogni giorno sceglie di mettersi al servizio degli altri, anche a costo della propria sicurezza. Il gesto di nostro padre e di Gaetanina non è stato quello di due eroi, ma di due persone comuni che, con coraggio e umanità, hanno deciso di dare tutto, senza esitazione, per salvare un’altra vita. Speriamo che il loro ricordo insegni a tutti noi che la memoria non è solo guardare indietro, ma portare avanti i valori per cui hanno vissuto: il rispetto, la solidarietà, il senso del dovere, la vita vissuta con il cuore aperto. E che ogni volta che qualcuno sceglierà di fare del bene, anche nel silenzio, un po’ di loro continuerà a vivere”.

LA STORIA, ERA IL 18 NOVEMBRE 1995

Quella che doveva essere una missione di soccorso si trasformò in tragedia sull’isola, dove un elicottero della Polizia precipitò nel caos di un’operazione che apparve sin da subito ad alto rischio.

Tutto ebbe inizio con un giovane procidano che si ustionò alle gambe e all’addome mentre lavorava nell’officina di un parente. Le ustioni, gravi ma non letali, spinsero il medico del pronto soccorso a richiedere il trasferimento urgente al Cardarelli di Napoli. Il mare, però, era in burrasca e la Capitaneria rifiutò l’intervento via mare per non mettere a rischio l’equipaggio.

Il medico si rivolse allora alla Prefettura, sostenendo che il paziente fosse in imminente pericolo di vita. La richiesta giunse al VI Reparto Volo della Polizia a Capodichino. Il pilota in turno, Roberto Palossi, valutò con attenzione il peggioramento delle condizioni meteo e chiese prudenza. Tuttavia, il commissario capo Gabriella Pompò lo scavalcò e affidò la missione a Leonardo Baia, noto per la sua abitudine a decollare in qualsiasi condizione.

A bordo dell’elicottero “Pol 51” salirono solo Baia e lo specialista Antonio Raimondo, uomo esperto e prudente, che più volte manifestò la sua contrarietà al volo. L’elicottero decollò comunque e, con fatica, atterrò sul campo sportivo “Mario Spinetti” di Procida, allagato e battuto da forti raffiche. Le pale rimasero in movimento, come previsto dalle procedure allora in vigore.

Durante le operazioni di imbarco del ferito, il velivolo iniziò a vibrare violentemente. Poi, all’improvviso, le pale colpirono tutto ciò che avevano attorno. Antonio Raimondo e Gaetanina, una donna che si trovava nelle vicinanze, furono falciati. Antonio Raimondo morì sul colpo. Gaetanina più tardi. Scoppiò il panico: tutti fuggirono temendo che l’elicottero esplodesse.

Il giovane ferito, che si scoprì non essere in pericolo di vita, venne poi trasferito nel pomeriggio con un normale traghetto. Intanto, si aprirono le inchieste. Ma restò il dubbio amaro: si sarebbe potuto evitare tutto questo? Una tragedia figlia di leggerezze, pressioni e decisioni affrettate.