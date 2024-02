Tre sottoscrizioni per Casamicciola

L’Arch. Caterina Iacono, l’Ing. Salvatore Mattera e il Dott. Giuseppe Mazzella sono protagonisti di 3 sottoscrizioni per Casamicciola. E, dopo aver raccolto diverse centinaia di firme, hanno inoltrato al Sindaco di Casamicciola Terme, Ing. G. Ferrandino, al Presidente del Consiglio Comunale, Rag. Gianfranco Mattera e per per conoscenza al Prefetto di Napoli la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale di Casamicciola ad iniziativa di cittadini in seduta pubblica con diritto di parola della cittadinanza ai sensi degli articoli 7-9-10 dello Statuto Comunale con il seguente ordine del giorno: Discussione ed approvazione di provvedimenti per il nuovo assetto territoriale con esame di tre sottoscrizioni popolari. I sottoscritti Arch. Caterina Iacono, Ing. Salvatore Mattera, dottor Giuseppe Mazzella, cittadini della Repubblica Italiana ed in possesso dei diritti civili e politici, costituiti in fondatori dell’“Osservatorio Economico sullo Sviluppo delle Isole Partenopee e Ponziane” presso la direzione della testata giornalistica IL CONTINENTE registrata presso il Tribunale di Napoli al n.36/2017.

CHIEDONO La convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica aperta agli interventi della Cittadinanza, nella regolamentazione di Legge, ai sensi degli articoli 7-9-10 dello Statuto Comunale per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Discussione ed approvazione dei provvedimenti per il nuovo assetto territoriale di Casamicciola. Allegano alla presente istanza la sottoscrizione popolare dal titolo: “No alla demolizione del “Capricho de Calise”; SI al Restauro ed alla Riqualificazione di Piazza della Marina e del “Litorale Romantico” dell’isola d’Ischia” firmata da 127 cittadini il cui testo deve intendersi parte integrale di questa istanza. Allegano ancora la sottoscrizione dal titolo: “Richiesta ripristino e manutenzione delle “Parracine” dei terreni dell’isola d’Ischia” firmata da 136 cittadini il cui testo è anch’esso parte integrale di questa istanza.

Allegano altresì la sottoscrizione dal titolo: “Casamicciola: Appello per la Rinascita Morale, Immediata e Definitiva e per la Casa della Storia firmata da 127 cittadini il cui testo è anch’esso parte essenziale di questa nota formale.

La sottoscrizione si è svolta dal 14 al 20 gennaio 2024 presso l’edicola di Riccardo in Piazza della Marina di Casamicciola con ampia evidenza pubblica anche con pubblicazione presso il quotidiano “Il Dispari” nonché sul social “Facebook”. I sottoscritti si riservano nell’idoneo luogo di democrazia repubblicana di aggiungere altra documentazione – in dottrina ed in Storia – per un compiuto esame dell’ ordine del giorno. La presente istanza è presentata al protocollo del Comune di Casamicciola comunque ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed inviata al Prefetto di Napoli per le funzioni assegnate dall’Ordinamento Giuridico della Repubblica. I sottoscritti eleggono domicilio presso: Dottor Giuseppe Mazzella, Direttore de Il Continente – Via Principessa Margherita n.36 8007 Casamicciola Terme ( Napoli) – gmazzella@libero.it – cell.3451529656 mentre l’ indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC) è: salvatore.mattera-9043@pec.it