Tre settimane da raccontare | #4WD

Da oggi il countdown parla ancor più chiaro: mancano esattamente venti giorni al termine per la presentazione delle candidature a Sindaco e delle liste di candidati consiglieri a sostegno. Nei Comuni al voto, quindi, esse vanno depositate dalle ore 8.00 del 13 maggio alle ore 12.00 del 14 maggio.

Nel Comune di Barano d’Ischia la situazione è ormai chiarissima: Maria Grazia Di Scala, petto in fuori, sfiderà Dionigi Gaudioso con una formazione fortemente dignitosa e, soprattutto, quasi interamente innovativa rispetto alla nomenclatura abitualmente scesa in campo al suo fianco. Su questo confronto c’è ben poco da dire, ma quella che agli occhi di tutti sembra una guerra già persa potrebbe invece far parlare di sé indipendentemente dall’entità del risultato finale.

A Ischia, di contro, lo spettacolo diventa sempre più inverecondo: al di là dei poco utili post social di Luciano Venia, non si sente parlare in alcun modo di un’alternativa concreta, seppur simbolica, ad Enzo Ferrandino e ai suoi. Neppure Gennaro Savio, fino a questo momento, ha dato segnali di vita in tale direzione, nonostante un eventuale vacatio di liste contrapposte potrebbe insperatamente spianargli la strada verso una storica elezione a consigliere comunale.

Quello che più fa ribrezzo, in tutta onestà e certamente secondo solo all’indifferenza della gente di Ischia, sono gli atteggiamenti ondivaghi e inaccettabili di una serie di persone che hanno sparlato a destra e a manca dell’attuale sindaco e dei suoi sistemi e ora sono pronti a dare il sangue elettorale per lui.

Non entrerò -almeno per ora- nei dettagli dei singoli profili, in particolare di quelli che si sono inventati il titolo di “anime critiche” pur restando o entrando comunque all’interno della coalizione che sostiene il sindaco voglioso di riconferma. Piuttosto, lancio un sondaggio: vale la pena creare questa benedetta alternativa, o è meglio lasciare che questa masnada di opportunisti e incoerenti se la canti e se la suoni in autonomia? La mia, di risposta, Ve la darò tra qualche tempo.

Buona domenica, Ischia!