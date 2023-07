Alle prime luci dell’alba di questa mattina (alle ore 5 circa) i carabinieri della Compagnia di Ischia sono intervenuti nei pressi di una discoteca di Casamicciola per 3 minori feriti.

Le vittime sarebbero state colpite con un oggetto appuntito a gambe e braccia da sconosciuti. Motivi ancora da ricostruire.

Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare gli eventuali responsabili. I minori non sono in pericolo di vita e sono in ospedale per le cure del caso.