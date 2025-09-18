Tre messi notificatori per il Comune di Casamicciola

Dopo l’affidamento esterno delle attività di supporto alla notifica degli atti, a Casamicciola arriva anche il decreto sindacale di nomina dei messi notificatori del Comune.

A fronte dell’eccessivo carico di lavoro, già lo scorso anno la responsabile aveva evidenziato la necessità di supportare l’Ufficio del Messo Comunale nel servizio di notificazione degli atti tributari, finanziari e amministrativi. Provvedendo ad affidare per dodici mesi tale servizio alla “Sailpost” di Vecchiano.

Ora la società con sede nella provincia di Pisa ha trasmesso al sostituto della responsabile dell’Area Vigilanza i nominativi dei messi in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle attività.

La nomina però è di stretta competenza del sindaco. Giosi Ferrandino ha preso atto della partecipazione al corso di formazione e del superamento dell’esame di idoneità dei messi designati dalla “Sailpost” nell’ambito delle attività contrattuali e adottato il relativo decreto. I tre messi notificatori sono Marta Conte, Alessia Costagliola di Fiore e Cosimo Battinelli, che provvederanno alla notifica degli atti tributari, finanziari e amministrativi.

Il primo cittadino precisa che l’incarico «cessa, salvo revoca anticipata, al termine dell’affidamento conferito alla società “Sailpost s.p.a.”».