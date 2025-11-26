Tre anni dopo la frana, Legnini: “Memoria per le vittime e ricostruzione senza sosta”

A tre anni dalla tragedia del 26 novembre 2022, che sconvolse Casamicciola Terme e segnò profondamente l’intera isola d’Ischia, il Commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini torna a riflettere su quanto accaduto e sul percorso intrapreso dopo quella notte di fango e morte. Un anniversario che resta prima di tutto un momento di dolore e memoria, ma anche un’occasione per fare il punto sul cammino della ricostruzione, sulle responsabilità e sulle scelte che attendono ancora il territorio.

«Al compimento del terzo anno dalla tragica alluvione del 26 novembre 2022 il primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari. In attesa che la giustizia faccia compiutamente il suo corso, va ricordato che il nostro Paese non dispone di una legge e di conseguenti stanziamenti per i familiari delle vittime delle catastrofi naturali. Si tratta di un tema aperto da diversi decenni che mi auguro il legislatore voglia affrontare al più presto».

Un passaggio che riporta al centro una ferita mai rimarginata del sistema italiano: l’assenza di una norma chiara e strutturale a tutela delle famiglie colpite dalle grandi tragedie naturali. Ma lo sguardo del Commissario non si ferma alla denuncia e si allarga al lavoro compiuto in questi tre anni.

«In questi tre anni abbiamo lavorato senza sosta per rimarginare le gravi ferite di quella tragedia, per analizzare i rischi immanenti, mitigarli e pianificare e attuare gli interventi necessari, predisporre le condizioni per la ricostruzione pubblica e privata ed avviarle. Grazie alla collaborazione costante con i Comuni, la Regione, la Città Metropolitana, il Dipartimento di Protezione Civile e il Governo nazionale, le associazioni, i comitati, i tecnici, e con il contributo prezioso delle Università e Centri di Ricerca, è stato possibile gestire in modo efficace la fase emergenziale, che vedeva un territorio e un’economia turistica in ginocchio, e poi avviare la pianificazione e attuazione degli interventi necessari».

Secondo Legnini, quanto accaduto nel 2022 ha imposto un cambio di passo radicale per l’isola e per Casamicciola in particolare. «L’alluvione di tre anni fa ha segnato l’inizio di un nuovo percorso per Casamicciola e per l’intera isola di Ischia, rispetto al quale non si può e non si deve arretrare. Un vero e proprio cambio di paradigma, improntato alla prevenzione e alla resilienza del territorio e all’integrazione tra messa in sicurezza idrogeologica, ricostruzione e rigenerazione».

Un passaggio cruciale in questo percorso è legato agli strumenti di pianificazione. «L’approvazione definitiva da parte della Regione Campania, con la partecipazione di tutte le istituzioni competenti, del Piano della Ricostruzione per i tre comuni dell’isola di Ischia colpiti dal terremoto, e la pianificazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, dapprima per Casamicciola e ora in via di conclusione anche per gli altri comuni, rappresentano passaggi cruciali per il processo di ricostruzione post sisma e post frana».

Nel nome della trasparenza, Legnini ha voluto rendere pubblici i dati sullo stato di avanzamento degli interventi. «Come già nel corso degli anni precedenti, in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione, diamo conto dello stato di avanzamento degli interventi, dei quali sono soggetti attuatori i comuni e altri enti pubblici e privati. I dati analitici sono consultabili nelle tabelle allegate… è stato possibile, nel corso dell’ultimo anno, conseguire risultati importanti».

Ad oggi, sui 214 interventi emergenziali previsti nei sei comuni dell’isola, 100 risultano conclusi, 53 sono in corso, 9 in fase di affidamento, 8 da affidare, 11 in progettazione e 2 da definanziare. Per il piano strutturale di Casamicciola, i 60 interventi programmati hanno visto l’avvio delle progettazioni e della prima fase attuativa.

Sul fronte della ricostruzione pubblica post sisma, condizionata dalla sovrapposizione degli eventi franosi, dei 70 interventi finanziati 16 sono conclusi, 13 in corso e 31 tra fase di affidamento e progettazione, con partenza dei cantieri prevista entro il 2026, mentre altri 10 dovranno ancora essere avviati.

Importanti i numeri anche sulla ricostruzione privata. I decreti emanati sono 232, per un valore complessivo di circa 119 milioni di euro, che riguardano circa 410 unità immobiliari. Prosegue inoltre l’assistenza alla popolazione non ancora rientrata nelle abitazioni e il sostegno alle imprese danneggiate. Sull’ordinanza 34, negli ultimi tre mesi sono stati concessi 41 indennizzi, per circa 2,4 milioni di euro, di cui oltre 1 milione già erogato.

Lo sguardo si proietta ora sui cantieri futuri, considerati decisivi per il volto della nuova Casamicciola e dell’isola. Tra gli interventi più attesi figurano quelli su Palazzo Bellavista, noto anche come Napoleon e Osservatorio Geodinamico, destinato ad ospitare il Museo Civico, e l’ex plesso scolastico Manzoni, con progettazioni già completate. Rilevante anche il complesso del Pio Monte della Misericordia, in fase progettuale, e i lavori di gestione forestale sul Monte Epomeo.

«Molto resta ancora da fare, e i prossimi mesi saranno decisivi», ha sottolineato Legnini, indicando come centrale anche la partita delle delocalizzazioni obbligatorie previste dal Piano di ricostruzione, che coinvolgerà comuni, tecnici, Sovrintendenza e Struttura commissariale.

Tre anni dopo, Casamicciola e Ischia restano in bilico fra memoria e futuro. Una terra che non può permettersi di dimenticare, ma che non può neppure fermarsi. E la ricostruzione, ancora una volta, diventa la cartina di tornasole di una sfida che è insieme tecnica, politica e profondamente umana.