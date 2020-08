Tre 2002 per l’Ischia

Con l’ufficializzazione di altri tre giovani in età di lega che vanno a completare il parco “under” a disposizione di Monti, l’Ischia Calcio ha concluso la panoramica dei nuovi acquisti e dei rinnovi. Si tratta di tre giovani della classe 2002 tra cui Nicola Di Meglio che nella passata stagione ha disputato numerose partite, alcune delle quali da titolare. Giovanni Di Sapia ha già mostrato le proprie qualità, ci si aspetta un importante step di crescita nella prossima annata. Mario Di Meglio, in mancanza di novità di mercato (è ancora in stand-by la trattativa per portare il baranese Di Chiara in gialloblù), viene subito dopo Luigi Mennella. Questo il comunicato della società: «L’Ischia Calcio comunica di aver confermato tre classe 2002, che faranno parte in pianta stabile del gruppo della prima squadra. Si tratta di Mario DI MEGLIO, Giovanni DI SAPIA e Nicola DI MEGLIO. Il primo è un portiere, che avrà ancora una volta la possibilità di crescere al fianco dell’esperto Mennella. Di Sapia, invece, è un centrocampista, che ha già avuto modo di giocare in prima squadra nonostante la giovane età. Nicola Di Meglio, altro centrocampista, nella scorsa stagione ha collezionato un buon numero di presenze, togliendosi anche la soddisfazione del gol. I tre 2002 faranno parte del gruppo degli under a disposizione di mister Monti. A questi giovanissimi isolani l’in bocca al lupo del presidente d’Abundo e di tutta la società per quest’importante stagione sportiva».