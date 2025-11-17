Travolti dalla Scafatese. L’Ischia fatica a reagire e cade sotto gli assist di Volpicelli

Il cammino dell’Ischia Calcio si interrompe al “Giovanni Vitiello”, dove la capolista Scafatese impone il proprio ritmo e costringe i gialloblù alla sconfitta. Gli isolani cadono al cospetto di una formazione che conferma l’eccellente stato di forma e la solidità mostrata fin dall’inizio del torneo: per i padroni di casa arriva infatti la nona vittoria stagionale, un risultato che consolida il primato e certifica la prima vera fuga in classifica.

I canarini allungano sul Trastevere, mentre gli ospiti vedono aumentare il distacco dalle dirette concorrenti fuori dalla zona playout. Nell’undici iniziale, mister Simone Corino opta per un solo cambio rispetto alla precedente uscita: Lonigro prende il posto dello squalificato Aijo e si sistema accanto a Chiariello al centro della retroguardia.

Confermata la fiducia a Mariani tra i pali, con Fontanelli e Buono sulle corsie laterali. In mediana Montanino funge da perno, affiancato dalle mezzali Gille e Di Lauro. In avanti il tridente formato da Kone e Boiano a sostegno della punta Manfrellotti completa la disposizione tattica degli isolani.

Avvio vibrante dei padroni di casa, che imprimono subito intensità al proprio gioco. Dopo appena quattro minuti la Scafatese costruisce la prima occasione: un controllo impreciso di Kone al limite dell’area favorisce l’inserimento di Dambros, rapido ad avventarsi sul pallone e a calciare con il destro a giro. La conclusione sfiora il palo alla destra di Mariani e accende gli spalti del “Vitiello”. L’inerzia della gara si conferma a tinte locali e al 7’ i canarini sbloccano il risultato.

Volpicelli, ispiratissimo fin dai primi scampoli di match, guadagna metri sulla fascia sinistra e pennella un cross preciso verso il secondo palo dove Esposito impatta di testa e supera Mariani, firmando l’1-0. La spinta offensiva della capolista non si attenua. Al 12’ Volpicelli dialoga nello stretto con Maggio, che tenta una giocata di tacco nel cuore dell’area nel tentativo di sorprendere l’estremo difensore ospite, senza però inquadrare la porta.

L’Ischia cerca una reazione ordinata e al 15’ costruisce la sua prima chance: Gille riceve sulla destra e disegna un pallone invitante per l’accorrente Boiano, che manca il contatto decisivo per pochi centimetri. Passano sei minuti e la Scafatese trova il raddoppio, premiando la continua pressione offensiva. Volpicelli converge dalla sinistra e lascia partire una bordata che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta arriva per primo Esposito, lucidissimo nel calciare di prima intenzione in diagonale verso l’angolino opposto, imprendibile per Mariani.

Il 2-0 indirizza la partita, con i padroni di casa che gestiscono il vantaggio attraverso il possesso e gli isolani chiamati a rincorrere. Nonostante il doppio svantaggio, gli ospiti provano a riaffacciarsi in avanti soprattutto attraverso iniziative individuali. Al 43’ Manfrellotti tenta di sorprendere la retroguardia locale con un’azione personale sulla destra, chiusa però dall’attenta copertura dei canarini. Il primo tempo si conclude senza ulteriori sussulti, con i padroni di casa meritatamente avanti di due reti.

La ripresa si apre seguendo lo stesso copione. Dopo pochi minuti Dambros carica il destro da circa venticinque metri, sfiorando ancora una volta il bersaglio. Al 53’ è Volpicelli a rendersi protagonista: partito dalla destra, taglia verso il centro e lascia partire un sinistro potente che termina di poco oltre il palo. L’Ischia prova a guadagnare campo, sebbene fatichi a creare veri pericoli. Al 69’, su una seconda palla al limite, il neoentrato Mollo prova a rendersi incisivo con un destro rasoterra che Diallo blocca in sicurezza. Alla mezz’ora la Scafatese chiude definitivamente il confronto.

Ancora una volta Volpicelli guida l’azione, supera due avversari sulla destra e disegna un cross impeccabile per Maggio, che si tuffa di testa e infila Mariani per il 3-0. L’episodio smorza le residue speranze degli ospiti, costretti a subire anche un’ulteriore iniziativa dei canarini: Convitto, appena entrato, percorre quasi tutto il campo palla al piede e conclude dal limite, trovando però la risposta attenta di Mariani.

Dopo i tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il match si chiude sul 3-0 per i padroni di casa, che consolidano la loro leadership in campionato. Per gli isolani resta la consapevolezza di aver affrontato una delle squadre più complete e in forma del torneo, ma anche la necessità di ripartire subito. Nel prossimo turno, al “Mazzella”, l’Ischia affronterà l’Albalonga in uno scontro che potrà pesare molto sul prosieguo della stagione.

L’Ischia esce dal “Vitiello” con la consapevolezza di aver affrontato una delle realtà più solide e complete del campionato. Gli isolani, spinti da una cornice di pubblico calorosa e presente nonostante la trasferta, hanno provato a interpretare la gara con coraggio, mantenendo un atteggiamento intraprendente nelle fasi in cui il ritmo e la pressione dei padroni di casa lo hanno permesso.

La differenza di valori, però, si è fatta sentire già nei primi minuti: la Scafatese ha imposto il proprio ritmo con una facilità che conferma perché sia considerata la principale candidata alla vittoria finale. Intensità, qualità nella gestione del pallone e un peso offensivo superiore hanno indirizzato da subito l’incontro. Per la formazione di Simone Corino, reduce da quattro risultati utili consecutivi, lo stop non può essere considerato un passo indietro vero e proprio. Si tratta piuttosto di un inevitabile incidente lungo un percorso che resta positivo, soprattutto se si confrontano i mezzi a disposizione con quelli delle prime della classe.

La squadra ha comunque provato a restare in partita, ha cercato di sfruttare gli spazi in ripartenza e ha prodotto qualche lampo che testimonia un’identità in crescita. Contro un avversario costruito per stare stabilmente davanti, però, ogni errore si paga caro e la lucidità richiesta per reggere l’urto è altissima. Il ko, quindi, non deve scalfire il morale né interrompere il percorso di maturazione intrapreso nelle ultime settimane. La classifica resta corta e alla portata, e i prossimi impegni – a partire dal match casalingo con l’Albalonga – saranno decisivi per capire quanto questa Ischia possa crescere nella gestione delle partite e nell’impatto nei momenti chiave.

Il sostegno dei tifosi, ancora una volta encomiabile, rappresenta un valore aggiunto che può accompagnare la squadra verso una reazione immediata. Perdere sul campo della capolista rientra nelle regole del gioco; ripartire con convinzione, invece, è ciò che farà la differenza.

IL TABELLINO: Scafatese-Ischia Calcio 3-0

SCAFATESE (4-3-3): Diallo; Esposito C., Baldan, Altobello (70’ Magri), Suhs; Esposito A. (70’ Simonetta), Acquadro, Cecere; Volpicelli (83’ Faiello), Maggio (78’ Convitto), Dambros (65’ Molinaro). A disposizione: Leonardo, Sicurella, Guerra, Conteh. Allenatore: Gianluca Esposito

ISCHIA (4-3-3): Mariani; Fontanelli, Chiariello, Lonigro, Buono; Gille (78’ De Filippis), Montanino (86’ Kaziewicz), Di Lauro (65’ Mollo); Kone, Manfrellotti (78’ Trofa), Boiano (55’ Aniceto).A disposizione: Gemito, Arcamone, Bossa, Faella. Allenatore: Simone Corino

Arbitro: Federico Bruschi di Ferrara Assistenti: Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari e Abibakr Darwish di Milano

Marcatori: 7’ Esposito C., 21’ Esposito C., 76’ Maggio

Ammoniti: Boiano (I), Suhs (S), Dambros (S)

Calci d’angolo: 3-0

Recupero: 1’ pt, 3’ st

TOP E FLOP

Top: I tifosi dell’Ischia – Straordinario il sostegno dei tifosi gialloblù: presenti in buon numero, compatti e sempre vocali, hanno accompagnato la squadra per tutta la gara nonostante il risultato. Un esempio di passione e attaccamento che va oltre il punteggio..

Flop: KONE – Giornata opaca per Kone, poco ispirato e raramente incisivo nelle scelte. Fatica a trovare la posizione e perde diversi palloni in uscita, complicando la manovra degli isolani. Una prestazione al di sotto delle sue potenzialità.



