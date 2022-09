Travolti dal solito destino, tra Casamicciola e Lacco | #4WD

Lo scenario politico che si sta delineando in vista delle elezioni, ma soprattutto alla luce delle scelte compiute dai partiti a livello territoriale sulle candidature alle politiche, sembra proprio doverci prospettare un qualcosa di nuovo e antico al tempo stesso.

Giosi Ferrandino entra in Forza Italia praticamente con me, nel ’94, e ci resta fino a quando, già Sindaco del comune termale, decide che per lui è il momento di buttarsi a sinistra. Nulla può Peppe Brandi, Sindaco d’Ischia dell’epoca e leader indiscusso delle sei municipalità, ma neppure Domenico De Siano, che in Forza Italia ci era passato nel ’99 firmando l’adesione proprio nel mio ufficio e che, almeno apparentemente, fa carte false, su input di Antonio Martusciello, per evitare al coordinatore azzurro campano l’addio di Giosi.

Da allora, pur facendo di tutto per apparire su sponde opposte, l’interlocuzione di Giosi e Domenico è stata sempre tanto in incognito (per quello che la realtà isolana consente di lasciare lontano dalle indiscrezioni più che fondate degli addetti ai lavori) quanto costante: nel 2007, dopo la caduta di Brandi a Ischia, è proprio dalla loro sinergia che parte la prima candidatura di Ferrandino a Ischia, a cui Forza Italia si guarda bene dall’opporre un candidato ostico, chiedendo il “sacrificio” ad un volenteroso ma innocuo Giovanni Sorrentino. Favore, questo, ampiamente ricambiato alla candidatura di Domenico alle regionali del 2010, lasciandogli campo libero dalle distrazioni dell’elettorato verso avversari scomodi dell’altra sponda e ripetutosi con campagne azzurre sottotono alle europee del 2014 e del 2019.

Il 25 settembre è ormai vicino e, con lui, la conferma delle indiscrezioni che vorrebbero sia Domenico De Siano che Giosi Ferrandino entrare alla corte di Renzi e Calenda, perché scontenti delle prospettive delineatesi per il proprio futuro politico in F.I. e nel PD. Tanto vale, visto il solito comune destino, provare ad attuare finalmente il tanto amato divide et impera alla luce del sole…