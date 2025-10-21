Trasporto marittimo, via libera al piano De Luca: proroga a Caremar e gara entro il 2026

Con la delibera n. 653 del 29 settembre 2025, la Giunta regionale della Campania ha messo nero su bianco il nuovo percorso per la riorganizzazione dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. L’atto, firmato dal presidente Vincenzo De Luca e pubblicato sul BURC del 13 ottobre, definisce il quadro dei servizi minimi di trasporto pubblico marittimo e affida all’agenzia ACaMIR il compito di avviare la verifica di mercato in vista della nuova gara per l’affidamento dei collegamenti con le isole di Ischia, Procida e Capri.

La delibera, proposta dall’assessorato regionale alla Mobilità, segna il passo decisivo di un percorso avviato con le precedenti decisioni del 2023 e del 2024 e conferma la volontà della Regione di mettere ordine in un settore strategico ma da anni regolato a colpi di proroghe.

Il quadro dei servizi

Nel testo, la Regione approva la ricognizione aggiornata delle esigenze di mobilità marittima e fissa la nuova mappa dei servizi minimi: le corse garantite tutto l’anno tra le isole e la terraferma, finanziate dal bilancio regionale.

Restano distinte le tre tipologie operative: i servizi minimi in continuità territoriale, quelli essenziali e obbligatori; i servizi autorizzati, gestiti in libero mercato ma regolati dalla Regione; e i servizi SIEG, cioè i collegamenti di interesse economico generale, come le linee turistiche o i trasporti merci notturni.

In particolare, viene confermata la qualificazione come SIEG del collegamento notturno Casamicciola–Procida–Pozzuoli, indispensabile per l’approvvigionamento delle isole e già riconosciuto come servizio essenziale per la continuità territoriale.

Il ruolo di ACaMIR e la verifica di mercato

Alla Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR) spetta ora il compito di condurre la verifica di mercato, come previsto dalla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 22/2019, per valutare se esistano operatori disponibili a gestire i servizi senza contributo pubblico. Solo dopo questa fase preliminare sarà pubblicato il bando per la nuova gara europea di affidamento, che dovrà ridefinire in modo strutturale l’organizzazione delle tratte, gli orari e le frequenze.

Proroga e continuità

Per evitare interruzioni del servizio, la delibera stabilisce la proroga del contratto di servizio con Caremar fino al 31 dicembre 2026, in attesa dell’esito della gara. Vengono prorogate fino alla stessa data anche le autorizzazioni relative ai servizi di linea attualmente operanti, comprese quelle delle compagnie private che garantiscono collegamenti integrativi o stagionali. La decisione consente alla Regione di mantenere inalterata l’offerta di trasporto durante la transizione, assicurando la continuità delle corse e la regolarità dei collegamenti per residenti, studenti e lavoratori pendolari.

Una riforma attesa da anni

La delibera n. 653 chiude una fase e ne apre un’altra. Dopo oltre dieci anni di proroghe, la Regione Campania punta finalmente a una riforma organica del trasporto via mare, con un sistema coordinato, trasparente e programmato su base pluriennale. Il documento tecnico di ACaMIR, allegato alla delibera, fissa i nuovi standard di servizio, introduce criteri di efficienza e sicurezza e prepara il terreno per la modernizzazione della flotta e per la transizione verso navi meno inquinanti.