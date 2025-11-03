Trasporti speciali, oggi nuova riunione in Prefettura

Ormai sta diventando una sitcom, di cui oggi andrà in onda un’altra puntata: alle 16.30 la Prefettura ha convocato l’ennesima riunione per provare a dirimere il problema del trasporto in terraferma della monnezza di Ischia.

Dopo che la settimana scorsa un incontro sullo stesso tema era finito sostanzialmente senza approdare a nulla di concreto oggi se ne riparlerà di nuovo, più o meno con gli stessi interlocutori ma con l’aggiunta dell’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale.

Nel frattempo nulla è cambiato, venerdì scorso la Giuseppina Prima è rimasta di nuovo ferma in banchina (pare per condizioni meteo non favorevoli), provocando l’ennesimo corto circuito nel sistema già precario di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti ad Ischia ma pure a Procida.

A voler essere precisi nell’ultima riunione i funzionari prefettizi avevano voluto lasciare “aperto” il tavolo tecnico sul servizio di trasporto via mare degli RSU forse presagendo che con l’avvicinarsi dell’inverno le corse del ferry dei Marrazzo si sarebbero rarefatte e le cose per le aziende, pubbliche e private, che sulle due isole raccolgono e smaltiscono la nostra monnezza si sarebbero messe male.

Viste quindi le premesse cosa mai potranno dirsi i sindaci isolani (o i loro delegati), i rappresentanti delle compagnie, le capitanerie di porto ed i rappresentanti di regione e Arpac? Quale coniglio potrà mai essere estratto dal cilindro?

Difficile dirlo e difficile comprendere anche perché, negli anni, si sia lasciata incancrenire la vicenda arrivando di fatto in un vicolo cieco, lasciandoci una serie di domande insolute.

Che fine ha fatto il famoso bando di gara del Cisi/Evi per la gestione pubblica del trasporto marittimo dei rifiuti? Perché per la regione questo genere di collegamenti non è considerato alla stregua di quelli di passeggeri e veicoli? Perché da e per Capri rifiuti, merci e passeggeri possono viaggiare insieme sulla stessa nave e ad Ischia e Procida invece no?

E se i nostri sindaci su questa problematica dimostrano un volta ancora la loro scarsa efficacia e che Legnini nei mesi scorsi aveva chiesto ufficialmente più corse per lo smaltimento delle macerie della ricostruzione perché il Commissariato non si sostituisce alle amministrazioni isolane e appalta direttamente il servizio con una gara? Siamo più chiari, è vero il Commissario è estraneo a questa dinamica tra “privati”, tuttavia potrebbe avere quel ruolo di coordinamento (anche legato allo smaltimento di macerie e fanghi) che potrebbe fungere da chiave di volta.